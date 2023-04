Opinie: ‘Praat deze paasdagen met iemand over je imperfecties’

Je bent niet je diploma, niet je titel, je bent niet je mooiste gadget of fitnesspose, aldus David van der Meulen. Beeld Getty Images

Als millennialdominee spreek ik veel met jonge mensen in de stad, meestal van buiten de kerk. Vaak loop ik tegen de vraag aan: waarom is er zoveel stress en somberheid onder twintigers en dertigers? Ik denk dat het paasverhaal hen hoop kan brengen: het is een bevrijdende boodschap voor minder perfectie en meer imperfectie.

Afgelopen week verscheen er in Het Parool weer een alarmerend nieuwsbericht dat veel jonge mensen kampen met mentale klachten. Vooral jongvolwassen vrouwen en jongeren in de stad hebben de afgelopen tijd relatief het vaakst last gehad van mentale klachten, staat te lezen in de Gezondheidsmonitor Jongvolwassen.

Permanente stress

Inmiddels hebben zes op de tien Amsterdamse jongvolwassenen last van psychische klachten. Zij hebben te maken met veel stress, voelen zich neerslachtig en somber, zijn eenzaam of zitten zo erg in de put dat niets ze kan opvrolijken.

Filosofe Doortje Smithuijsen geeft in haar boek Iedereen verslaafd? een treffende verklaring voor de ‘permanente stress’ in het leven van jonge mensen. In Het Parool zegt ze hierover: ‘We leven in een samenleving die ons in een permanente staat van onzekerheid stelt, ons het gevoel geeft dat we niet goed genoeg zijn, meer moeten presteren, vooruit moeten komen, succesvoller dan de ander moeten worden.’

Ik zie zelf ook voortdurend perfecte plaatjes voorbijkomen van gelukte mensen en hun succesverhalen. Als je je meer en meer meet aan die volmaakte standaarden, voel je je eenzamer en ongelukkiger.

Ontmaskeren

Een manier om deze spiraal te doorbreken, is het ontmaskeren van dat perfectionisme. Als vanzelf plaatsen we immers op LinkedIn, Instagram en TikTok alleen onze mooie verhalen en tonen we alleen onze aantrekkelijke kanten en successen.

Maar hebben we ook in de gaten dat je jezelf dan reduceert tot de allerbeste versie van jezelf? Dat je enkel nog samenvalt met je eigen, geïdealiseerde zelfbeeld? Echter: perfectie is niet de norm en niet je identiteit. Je bent niet je diploma, niet je titel, je bent niet je mooiste gadget of fitnesspose.

Om te ontdekken wie je wél bent en daar vrede mee te sluiten, put ik persoonlijk veel hoop uit het verhaal van Pasen. Dat verhaal vertelt dat Jezus Christus stierf aan een kruis, zich opofferde om vrede te brengen tussen God en mensen. Het meest hoopvolle aan dit offer van Pasen is dat Christus niet stierf voor saints, maar dat Jezus stierf voor sinners.

Gebreken, fouten en pijn

Met mensen die vol waren van zichzelf, mensen die zichzelf beter voordeden en alleen hun perfecties lieten zien, had Jezus Christus helemaal niets. Hij stierf voor onvolmaakte mensen met al hun gebreken, fouten en pijn. Het offer van Pasen spreekt over iemand die van je houdt, ondanks je shit, gestuntel en gestumper.

En is dat niet het soort hoop dat wij als imperfecte wezens nodig hebben? De boodschap dat er liefde voor je is, juist als je niet voldoet aan de perfecte norm die je jezelf oplegt. In plaats van jezelf afbeulen, jezelf bewijzen, en de beste versie van jezelf te willen worden, hebben we iemand nodig die ons onvoorwaardelijke liefde geeft.

Dan durf je ook kwetsbaarheid te tonen en je eigen onvolmaaktheden onder ogen te komen. Hoe bevrijdend is het immers om te kunnen praten over je falen en fouten met iemand die om je geeft en naar je luistert?

Laten we daarom dit jaar met Pasen het verschil maken en mensen zijn die voor hun imperfecties durven uitkomen. Ik pleit ervoor deze Paasdagen met ten minste één persoon te praten over je struggles. Eerlijk toegeven dat je geen saint bent, maar een sinner. Dat geeft je vrede. Merken dat de ander ondanks dat van je houdt, maakt dat je weer op je benen gaat staan en richting je bestemming gaat lopen. Dat is de hoop van Pasen!

David van der Meulen, millennialdominee