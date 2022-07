Opinie: ‘Potje dammen, minister Kuipers, of liever een kop koffie?’

Cabaretier Guido Weijers schrijft aan minister Ernst Kuipers dat hij zelf verantwoordelijkheid neemt bij een nieuwe coronagolf, conform de oproep van de bewindsman. Weijers’ voorstel voor de culturele sector: een dambordsysteem. ‘Zonder tegenbericht ga ik ervan uit dat dit idee ook wat u betreft groen licht heeft.’

Beste minister Kuipers, het is Ernst!

Als minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft u ons meerdere malen gevraagd om bij een nieuwe coronapandemie zelf verantwoordelijkheid te nemen. Graag geef ik aan uw oproep gehoor. Ik heb een goed doordacht plan klaarliggen voor een groot deel van de culturele sector.

Hoe gaan we het aanpakken?

We willen de samenleving allemaal zo lang en veilig mogelijk openhouden. Daarnaast willen artiesten zoals ik zo veel mogelijk mensen laten lachen, verwonderen en verbazen via mooie voorstellingen. Dat betekent dat we nu de stap vooruit moeten zetten om straks niet weer verrast te worden. Laten we publiek, theaters en artiesten perspectief bieden!

Mijn voorstel is om – mochten we opnieuw op code zwart afstevenen – volgens het zogeheten dambordsysteem te gaan werken. Met dit systeem, waarbij het publiek door de zaal verdeeld is met steeds twee lege stoelen tussen twee bezette stoelen, wordt in de zaal een bezettingsgraad bereikt van 50 procent, in plaats van minder dan 25 procent met het oude systeem dat uitgaat van de 1,5 meter afstandsregel.

Met dit nieuwe systeem wint zowel de veiligheid als de sector. Het publiek is er in het theater veiliger mee dan thuis, blijkt uit de wetenschappelijk onderbouwde rapporten van Fieldlabs.

U bent aan zet!

Het dambordsysteem is het enige dat werkbaar is voor publiek, theaters en artiesten tijdens een crisis. Zo blijft bij alle voorstellingen ook iedereen welkom. De komende weken stem ik mijn plan af met theaters. Als u hierover meer wilt weten, licht ik het graag toe. Zonder tegenbericht ga ik ervan uit dat dit idee ook wat u betreft groen licht heeft. En mocht u zelf een beter plan hebben, dan hoor ik dat natuurlijk ook graag van u.

Dus het is aan u: potje dammen, of liever een kop koffie?

Met vriendelijke groet,

Guido Weijers (cabaretier), Amsterdam