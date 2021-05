Opinie: ‘PostNL, behandel je postbodes niet als wegwerpartikel’

Beeld ANP

‘Helden’, zo noemde Herna Verhagen, de ceo van PostNL, ons postbezorgers. Een cruciaal beroep. Alom waardering was er voor ons aan het begin van de coronacrisis. Postbezorgers bleven immers doorwerken, terwijl de stroom pakketjes doorgroeide. De winst van PostNL vervijfvoudigde mede hierdoor.

Maar mooie woorden kosten niets en in de praktijk blijken postbezorgers een soort wegwerpartikelen voor PostNL te zijn. PostNL wil nu opnieuw besparen door de wijken drie keer zo groot te maken, maar de bezorgtijd wordt juist met een derde gekort. PostNL noemt dit de ‘nieuwe route van de post’ of ‘NRP-2’. In de praktijk zullen wijken van 4,5 uur minstens 6 tot 8 uren bezorgtijd kosten.

Arbotechnisch mag je maximaal 5,5 uur bezorgen omdat het anders fysiek te zwaar is. Veel postbezorgers hebben een tweede baan ernaast, zijn mantelzorger of brengen en halen kinderen naar school. Zo werden ze ook geworven door PostNL: voor een mooie bijbaan naast ander werk of verplichtingen. Maar straks is dat niet meer te combineren.

Daarbij gaat de bezorging per bakfiets, over de stoep. Iedereen die weleens op de Amsterdamse straten loopt, weet dat het voetpad vaak heel smal is en er overal fietsen en scooters en bouwsteigers creatief geparkeerd zijn. Ook deze keuze betreft een typisch geval van tekentafel-management.

Depots worden ook nog eens samengevoegd en de wijken worden op zo’n tijdstip aangeleverd dat veel bezorgers tegelijkertijd en niet coronaproof in een ruimte moeten samenkomen.

Wij postbezorgers van het depot Amazonenstraat zijn de eersten in Amsterdam die volgens NRP-2 gaan werken. We hebben de afgelopen vier maanden geprotesteerd bij de leiding, maar de managers drukken het nieuwe beleid door en nemen onomkeerbare besluiten terwijl de ondernemingsraad nog niet eens advies heeft gegeven.

Postbezorgers worden ’s avonds gebeld met het verzoek ‘minder kritisch’ te zijn. Wie niet wil of kan meewerken, wordt overgeplaatst naar een ander depot in afwachting van de invoering in heel Amsterdam.

Het is een sterfhuisconstructie. En daarmee worden postbezorgers een wegwerpartikel. Dat is PostNL onwaardig! Wij roepen de directie op af te zien van NRP-2 uit respect voor de postbezorgers, onder het motto: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Joshua van Eekeren, Koen Hoekstra, Martin Westerman, Ferry Wieringa, Renadi Santoso, Maartje de Kort, Susanne Thurner en Fred Gersteling, postbezorgers depot Amazonenstraat, Amsterdam.