Opinie: ‘Politiek en sport horen niet samen op het veld’

De reis naar Sotsji in 2014 stond in het teken van handel en resulteerde in een foto waarop onze koning en koningin gezellig een biertje drinken met Poetin. Beeld ANP / AFP

In een brief aan de deelnemers aan de Olympische Winterspelen roept Ton van der Kroon (Het Parool, 24 januari) op tot een boycot van het sportevenement. Met een boycot ben ik het van harte eens. Ton richt zich echter tot de verkeerde groep.

‘Sport en politiek gaan niet samen’, is het gedachtegoed van menig sportbond. Ook daar ben ik het mee eens. Dit betekent echter dat de politici thuis moeten blijven, niet de sporters.

In 2014 riepen duizenden mensen de regering met een demonstratie bij het Homomonument op om de winterspelen in Sotsji, door Poetin gebruikt als politieke witwasmachine, te mijden. ‘Rutte blijf thuis’ was de slogan. Volgens onderzoek van Maurice de Hond werd die actie gesteund door 63 procent van Nederland.

Biertje met Poetin

De spanning in de Krim was om te snijden, de Russische verovering van de Georgische provincies Zuid-Ossetië en Abchazië lag nog vers in het geheugen en, voor de demonstranten het belangrijkst: Rusland had net een wet aangenomen die de ‘propaganda’ van niet-traditionele relaties (homoseksualiteit) gericht op minderjarigen verbiedt. Concreet betekent de wet dat het op scholen, in de media en in het publieke domein verboden is om homoseksualiteit op enigerlei wijze aan de orde te stellen.

Onze eis was gericht aan dovemansoren. Waar Duitsland, de Verenigde Staten en Frankrijk besloten hun regeringsleiders thuis te houden, gingen minister-president Mark Rutte en minister Edith Schippers, in hun kielzog gevolgd door koning Willem-Alexander en koningin Máxima, toch naar Sotsji. De reis stond in het teken van handel en resulteerde in een foto waarop onze koning gezellig een biertje drinkt met Poetin. Een week later viel Rusland Oekraïne binnen en veroverde de Krim!

Politieke spelletjes

Dit jaar staan er meerdere internationale sportevenementen op de agenda in landen die het niet al te nauw nemen met mensenrechten, zoals het WK voetbal in Qatar, de Formule-1 in Bahrein en de Conference League in Albanië. Met deze landen moeten we uiteraard in gesprek blijven, maar een sportevenement is daar niet de juiste plek voor. Politici hebben andere gremia waar ze het gesprek aan kunnen en moeten gaan.

Maar, uiteraard gaat politiek wel óver sport, bijvoorbeeld over de toewijzingscriteria voor een internationaal sportevenement. Daarin zouden zaken als transparantie en mensenrechten geregeld moeten worden. Want wanneer die zaken goed geregeld zijn, is er geen reden voor een boycot.

Sport en politiek horen niet samen op het veld! Als er al een oproep gedaan moet worden aan sporters, is dat een oproep om je sportevenement niet te laten misbruiken voor politieke spelletjes.

Hans Verhoeven, Amsterdam