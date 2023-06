Opinie: ‘Plant 750 bomen voor het Amsterdamse jubileum’

Nog steeds liggen de bezoekersaantallen in groene gebieden hoger dan voor de coronapandemie. Beeld ANP / Joris van Gennip

Op 27 oktober 2025 bestaat Amsterdam 750 jaar. Dit is een mijlpaal voor onze stad. Zo’n jubileum nodigt ons uit om te reflecteren op de tijd waarin we leven. Het thema van de jubileumviering is Amsterdam. Voor altijd...

Ik vraag me weleens af of Amsterdam écht voor altijd is. Het laatste klimaatrapport (IPCC) van de Verenigde Naties is duidelijk: de klimaat- en de biodiversiteitscrisis bedreigen het leven op aarde voor ons en toekomstige generaties. Als we de opwarming van de aarde niet beperken tot 1,5 graad ontstaan er kantelpunten die de opwarming onomkeerbaar dreigen te maken. Dat is een regelrechte ramp voor alle bewoners van de aarde, mens én dier.

Broodnodige verkoeling

Om Amsterdam en de rest van de aarde leefbaar te houden, moeten we alles doen om klimaatverandering tegen te gaan. Ik vind dat we grote vervuilers, zoals Schiphol en Tata Steel, aan moeten pakken, een einde moeten maken aan de vee-industrie en ons energieverbruik drastisch moeten inkrimpen en verduurzamen.

Groen vervult echter ook een belangrijke rol. Bomen en planten vangen CO 2 op en produceren zuurstof. Ze geven daarmee letterlijk leven aan een stad. Wetenschappers hebben berekend dat alle planten wereldwijd sinds de jaren zestig een kwart van de totale uitstoot van fossiele brandstoffen hebben gecompenseerd. Nu zomers in de stad steeds warmer worden en er in toenemende mate sprake is van extreme neerslag, kan groen ook voor de broodnodige verkoeling zorgen en de waterberging vergroten.

Gewaardeerd

Gedurende de lockdowns bleek het groen voor velen een toevluchtsoord. Bezoekersaantallen in natuurgebieden rondom Amsterdam, zoals het Twiske en het Amsterdamse Bos, stegen dan ook flink in deze periode. Nog steeds liggen de bezoekersaantallen in groene gebieden hoger dan voor de coronapandemie.

Ook de petitie voor een referendum over de Hoofdgroenstructuur toont hoe belangrijk Amsterdammers het beschermen van groen vinden. Volgens onderzoek van de Universiteit Wageningen blijkt zelfs dat in een drukke en dichtbevolkte stad groen meer wordt gewaardeerd dan op plekken waar groen vanzelfsprekender is. Groen is in Amsterdam daarom noodzakelijk voor het welzijn van onze inwoners.

Referendum Hoofdgroenstructuur: hoe zat het ook al weer? - De Hoofdgroenstructuur legt vast waar het groen in de stad wordt beschermd tegen bebouwing of verharding. - Een petitie voor een referendum, zodat Amsterdammers kunnen meebeslissen over de plannen, haalde begin april in drie weken de benodigde 10.000 handtekeningen.

Jubileumbossen

Participatie in het groen vergroot daarnaast de sociale cohesie, vermindert stress, en zorgt ervoor dat mensen meer buiten komen en bewegen. Kortom: er is een veelvoud aan redenen waarom we kostbaar met het Amsterdamse groen moeten omspringen en zo veel mogelijk planten en bomen moeten toevoegen om de groene toekomst van onze stad te garanderen. In de gemeenteraad heb ik me al zo vaak druk gemaakt om bomenkap. Er moet naast het voorkomen van kap volop worden ingezet op herplanten, want dat komt nog altijd niet van de grond. Maar er is meer nodig.

De Partij voor de Dieren Amsterdam zou graag, ter ere van het 750-jarig jubileum van Amsterdam, minimaal 750 bomen planten, in kleine jubileumbossen verspreid over de stad. Amsterdammers worden, als het aan de Partij voor de Dieren ligt, uitgenodigd om met eigen plannen te komen voor de locaties van deze kleine jubileumbossen en worden zo medeontwerpers van de toekomst.

Laten we voor het jubileum iets tastbaars toevoegen aan de toekomst van onze stad. Iets waar de stad, misschien wel letterlijk, nog jaren de vruchten van kan plukken. En laten we hopen dat bij de viering van het duizendjarig bestaan van Amsterdam, in 2275, we nog steeds genieten van deze bomen en Amsterdam door de stijgende zeespiegel niet verloren is gegaan. Wat is nu een duurzamer nalatenschap dan 750 bomen?

Jennifer Bloemberg-Issa is raadslid voor de Partij voor de Dieren Amsterdam