Opinie: ‘Plan voor autoluw Nieuw-West zorgt voor tweedeling’

In Nieuw-West lijkt de mobiliteitsbom gebarsten. Aanleiding is de Startnotitie Sloten en Nieuw-Sloten Autoluw van voormalig wethouder van Verkeer Sharon Dijksma. Om sluipverkeer tegen te gaan, wordt in een beperkt gebied meer dan 90 procent van het doorgaande verkeer met elektronische maatregelen weggeknipt voor niet aanwonenden.

Wegen die verder weg liggen en niet binnen dit project vallen, worden buiten de scope gehouden. Nadelige effecten voor zeer grote groepen bewoners worden niet meegenomen in het plan. Sommige bewoners mogen een deel van de openbare weg exclusief gebruiken, terwijl anderen hun weg moeten zoeken op de dichtslibbende openbare wegen die overblijven. Voor hen is er plan noch budget.

Een tweedeling binnen Nieuw-West is het gevolg. En ja, het onnodig autogebruik kan en moet omlaag, maar is het eerlijk om dit aan een deel van de bewoners op te leggen en anderen hierin volledige vrijheid te bieden?

De Startnotitie is voorbereid met een kleine groep bewoners en lijkt hen op het lijf geschreven. Een participatietraject voor alle overige bewoners en ondernemers werd pas na flinke druk door de gemeente op­gestart. Uit dit traject bleek dat het optimaliseren van het gebruik van de weg tot een aanvaardbaar aantal in plaats van afsluiten nadelige effecten kan beperken in omliggende wijken. Maar er zijn meer verbeteringen mogelijk.

Nu de Nota van Uitgangspunten is gepubliceerd, blijkt dat er met deze inbreng weinig tot niks is gedaan. Waarom gaat het mis? De basisopdracht van de wethouder aan haar ambtenaren was het afsluiten van een specifieke weg voor doorgaand verkeer. Hier zit de weeffout. Deze opdracht is zo smal dat betere en passender maatregelen voor overige bewoners niet in beeld komen. Dijksma’s opvolger, Egbert de Vries, heeft ook niet ingegrepen, zo lijkt het. Sterker, het mobiliteitsbudget voor Nieuw-West is onder zijn bewind gedecimeerd.

Bestuurders en raadsleden, kijk nog eens goed naar deze begroting. Geef uw ambtenaren opdrachten waarmee zij daadwerkelijk het mobiliteitsvraagstuk in Nieuw-West in de volle breedte kunnen inkleuren. Mobiliteit wordt hierdoor een stuk inclusiever.