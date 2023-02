Opinie: ‘Plaats bij A10 Noord geluidsschermen met zonnepanelen erop’

Dit zijn de ingezonden brieven van vandaag. Ook een bijdrage leveren? Lees hier hoe dat kan.

‘Nieuwe schermen moeten ook beschermen tegen fijnstof’

Op 7 februari vroeg Hilbert Vedder zich in een ingezonden brief af wie Rijkswaterstaat ter verantwoording roept voor het weghalen van de geluidsschermen A10. Een terechte vraag, want het levert onacceptabele geluidsoverlast op voor ruim 7000 inwoners van stadsdeel Noord.

Bewoners laten gelukkig goed van zich horen. Maar ook in de lokale politiek maken wij ons hard voor dit probleem. Zo is dit onderwerp in augustus 2022 direct in de stadsdeelcommissie Amsterdam-Noord geagendeerd. Het ongevraagde advies: neem zo snel mogelijk tijdelijke maatregelen, zoals een maximumsnelheid op dit stuk Ring van 80 km/u.

Helaas ligt deze beslissingsbevoegdheid bij de staatssecretaris en niet hier in de stad. Maar door allerlei acties hebben we er samen voor gezorgd dat zowel de staatssecretaris als Rijkswaterstaat niet meer om ons heen kunnen!

Ook dagelijks bestuurder Yassmine El Ksaihi van Noord en wethouder Melanie van der Horst nemen onze zorgen en die van de bewoners serieus. Ze hebben Rijkswaterstaat bestuurlijk aangesproken op zijn verantwoordelijkheid. In de tussentijd heb ik zelf met mensen van Rijkswaterstaat langs de betreffende delen van de ring in Noord gefietst om ze de urgentie van het probleem te laten ervaren.

Dat gaat overigens niet alleen om geluidsoverlast: de nieuwe schermen moeten bewoners van Noord ook beschermen tegen schadelijk fijnstof. Zo waren de vorige schermen volgens het Longfonds ‘landingsbanen voor fijnstof’. Volgens de GGD Amsterdam is de luchtkwaliteit zelfs nog verslechterd na het verwijderen van deze schermen. Onacceptabel. Gezondheid staat voor ons altijd voorop.

Rijkswaterstaat heeft een ontheffing aangevraagd totdat ze klaar zijn om nieuwe schermen te plaatsen. Op dit moment worden de geluidsnormen namelijk overschreden. Binnenkort volgt de uitspraak, die hopelijk gepaard gaat met goede tijdelijke maatregelen tegen de overlast. Ik wacht dit met vertrouwen af, maar blijf in de tussentijd druk zetten en met concrete ideeën komen voor de nieuwe schermen. Het gaat hier om de gezondheid van duizenden mensen.

Silke Tijkotte, stadsdeelcommissielid D66 Amsterdam-Noord

‘Bescherm ook de tuinhuisjes en Landsmeer’

Hilbert Vedder vindt het raar dat de gemeente niets doet om de inwoners van Noord te beschermen tegen de geluidsoverlast van de A10 Noord. Rijkswaterstaat heeft daar het bovenste deel van de geluidsschermen verwijderd en zal dit pas in 2025 herstellen.

Ik ben het ermee eens dat een snelle reparatie afgedwongen moet worden. Daarnaast vind ik dat er ook oog moet zijn voor de mensen die aan de buitenzijde van de A10 Noord wonen en recreëren. Er liggen daar langgerekte tuinhuisjescomplexen, een belangrijk natuurgebied en de dorpen Zunderdorp en Landsmeer, maar pas na de afslag Landsmeer staan er geluidsschermen.

Waarom vraagt de gemeente niet aan Rijkswaterstaat of ze op dat 6 kilometer lange traject, net als langs de A50 bij Uden, geluidsschermen met zonnepanelen plaatsen? De geluidsschermen zouden op het zuiden liggen en kunnen veel huishoudens van groene stroom voorzien.

Groene energie waar niemand last van heeft én je beschermt mens en dier tegen geluidsoverlast, wat wil je nog meer? Oké, die afschuwelijke elektriciteitsmasten dwars door het natuurgebied daar zouden ook wel door ondergrondse leidingen vervangen mogen worden.

J. Bonacic, Landsmeer

‘Streep die voorschotten voor studenten weg tegen studiekosten’

Het toeslagenschandaal heeft, naast heel veel ellendige zaken, óók aan het licht gebracht dat het rondpompen van geld met een systeem van voorschotten die je daarna weer moet corrigeren nodeloos ingewikkeld is. Het leidt bovendien tot financiële stress bij burgers.

Nu de basisbeurs weer terugkomt (prima beslissing) én in het licht van zoveel studenten die ook (financiële) stress ervaren pleit ik voor de schoonheid van de eenvoud.

Eén rekenvoorbeeld hierbij: een thuiswonende hbo- of wo-student die aan het tweede jaar van de studie begint, betaalt in het komende studiejaar 2314 euro collegegeld aan de onderwijsinstelling en ontvangt, op jaarbasis, 1320 euro als basisbeurs van DUO. Streep dit tegen elkaar weg en laat deze student die kleine duizend euro betalen aan de hogeschool of universiteit. Klaar.

Hetzelfde principe pas je toe voor uitwonende studenten en studenten die daarnaast ook aanvullende financiering krijgen; die zullen dan in de praktijk helemaal niks meer hoeven te betalen en alleen maar geld ontvangen.

Stefan Molenaars, Amsterdam

‘Hoeveel gaat 750 jaar Amsterdam kosten?’

Ik lees dat de gemeente op zoek is naar een organisator die op 27 oktober 2024 een ‘iconische opening’ van de 750 jaar-viering wil verzorgen. Er is 1.250.000 euro beschikbaar, exclusief btw.

De opening van het Amsterdam 700-jaar op 1 januari 1975 (officiële bijeenkomst in de Westerkerk, premières en feestelijke bijeenkomsten in onder meer de Stadsschouwburg) kostte 122.746,85 gulden en zonder big bang wist iedere Amsterdammer wat er aan de hand was.

Ik ben benieuwd wat de totale kosten worden, waarschijnlijk veel meer dan destijds. Het Bureau Amsterdam 700 jaar besteedde zelf in 1975 zo’n 1,9 miljoen gulden aan projecten. Vele anderen – bedrijfsleven, organisaties, gemeentelijke diensten en bedrijven – hadden posten voor bijdragen in hun begroting of organiseerden zelf activiteiten. Bijvoorbeeld: de Dienst Publieke Werken had 1,2 miljoen gulden op de begroting voor een waaier aan activiteiten en de RAI organiseerde zelf de manifestatie (géén tentoonstelling) ‘Mokum 700’.

Overigens vermoed ik dat men op het stadhuis en bij de stichting Amsterdam 750 denkt dat de hele bemensing van Bureau Amsterdam 700 jaar na 50 jaar wel zal zijn uitgestorven; er is tot nu toe noch met mij noch met andere bureaumedewerkers contact gezocht.

Paul Gravemaker, oud-secretaris Bureau Amsterdam 700 jaar, Duivendrecht