Opinie: ‘Passende zorg voor mensen met dementie pas mogelijk na acceptatie dat ze anders zijn’

“Het zijn geen dementerenden, het zijn mensen mét dementie. Zij vertonen geen ‘probléémgedrag’ maar ‘signaalgedrag’. En de deuren van hun verpleegafdelingen moeten niet op slot, maar open.” Het is een tendens, om mensen met dementie vooral als ‘normaal’ te zien. Als mensen zoals jij en ik. Met kleinmenselijke behoeften en verlangens, die net als de onze bevredigd willen worden. De inclusieve maatschappij in het verpleeghuis zeg maar.

Zorg voor mensen met dementie vraagt om speciale aanpak. Beeld Getty Images

Onmiskenbaar waar. Niks op af te dingen. Waarheid als een koe.

Maar hiermee verliezen we een belangrijk punt uit het oog. Namelijk dat mensen met dementie mensen zijn die zéér afwijkend gedrag kunnen vertonen. Zoals 36 keer per dag naar het toilet willen. De hele dag roepen, schreeuwen, voorwerpen verzamelen, agressief en seksueel ontremd gedrag vertonen. Ontremd eetgedrag, noem maar op. Het hoort er allemaal bij.

En dit vormt wel degelijk een probleem. Een groot probleem zelfs. Het plaatst ons voor enorme dilemma’s. Iedere dag opnieuw.

Want moeten we mensen 40 keer per dag naar het toilet brengen, omdat ze hiernaar verlangen? Terwijl dit praktisch onuitvoerbaar is?

En moeten we toestaan dat ze zich volstoppen met eten? Gewoon omdat dit hun wens is? Waardoor ze steeds immobieler worden en dus niet meer kunnen genieten van hun geliefde blokje om bij de vijver?

En moeten we mensen die oorverdovend schreeuwen laten plaatsnemen in de woongroep, omdat iedereen er nu eenmaal bij hoort en niemand zich buitengesloten mag voelen? Terwijl omstanders last krijgen van ernstige hoofdpijnen, van hoge bloeddruk en van slapeloosheid, omdat het gedreun van mevrouw Jansen nu eenmaal ook ná de werkdienst doordreunt in hun hoofd.

Mantelzorgers voelen soms de behoefte om hun naaste van de trap te gooien. Verzorgenden voelen soms de behoefte om hun cliënt een klap te geven. En helaas gebeurt dit soms ook; hoezeer het ook is af te keuren.

De problemen zijn groot. Groter dan we graag doen voorkomen.

Dus alsjeblieft, laten we het beestje vooral bij de naam noemen. Mensen met dementie zijn niet per definitie ‘normaal’. De meesten lijken in geen enkel opzicht nog op de mens die ze ooit waren.

Natuurlijk, mevrouw Jansen blijft een mens. Net als wij. Maar mevrouw Jansen is wel een mens met afwijkend gedrag. Dat ook vooral zo benoemd moet kunnen blijven worden. En zeker, mevrouw Jansen ‘heeft dementie’. Ze is geen ‘dementerende’. Maar anderzijds is er geen aandoening die haar zo berooft van haar identiteit, die haar gevoelens zo vervormt, als dementie.

Pas wanneer we accepteren dat mensen met dementie anders zijn, kunnen we ze de zorg geven die ze nodig hebben. En doen we recht aan de realiteit waarmee verzorgenden en mantelzorgers dagelijks geconfronteerd worden. En die nu eenmaal een stuk minder rooskleurig dan we graag doen voorkomen.

Sarah Blom, ouderenpsycholoog, Buren