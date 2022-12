Opinie: ‘Pas met 18 jaar voel ik mij een volwaardig student’

Studenten op het terras van Cafe Fest. Beeld Eva Plevier

Iedereen heeft het altijd over het studentenleven, hoe fantastisch dat was of is, en hoe erg je daarvan moet genieten. Zoals denk ik elke middelbare scholier keek ik er erg naar uit, maar het valt me enorm tegen. Ik studeer sinds september aan de Hogeschool van Amsterdam, ik ben een vroege leerling en dus 16. Ik zit in de klas met studenten die een stuk ouder zijn dan ik. Dat had ik kunnen verwachten natuurlijk, maar ik had niet verwacht dat ik daar zoveel moeite mee zou hebben.

Wanneer mijn klasgenoten uitgaan, kan ik niet mee. Als mijn studievereniging een evenement organiseert, bijvoorbeeld een kroegentocht of wintergala, kan ik niet mee, want dan is het een 18-plusevenement. En als ik bij een studentenvereniging had willen horen kan ik dat niet, want daarvoor moet je 18 zijn, bij uitzondering 17. Dit zijn allemaal sociale activiteiten die ik als student zou willen meemaken, maar dit kan allemaal niet. Het missen van sociale activiteiten vond ik al echt heel vervelend, maar de laatste druppel kwam toen ik een app voor studentenkorting wilde downloaden. Die mocht ik als 16-jarige niet downloaden, pas vanaf 17 kun je de app gebruiken. Ik voel mij door dit soort dingen minder student dan mijn medestudenten en ik vind dat oneerlijk.

Alcoholgrens

Ik begrijp dat veel sociale activiteiten voor 18 of ouder zijn, vanwege de leeftijd waarop je alcohol mag drinken. En ik begrijp heel goed dat er een alcoholgrens is en dat is ook heel goed, maar ik vind dat jongere studenten daardoor niet uitgesloten moeten worden van sociale activiteiten. Een oplossing zou kunnen zijn dat je als 16- of 17-jarige je studentenpas laat zien bij het uitgaan of bij een feestje. Ik snap dat het omslachtig is en dat het onwijs irritant voor bewakers moet zijn om met 18-min- of 18-plusbandjes te werken. Daarnaast zullen er mensen in die gelegenheden zijn die niet zitten te wachten op jongere mensen. Maar probeer je eens te verplaatsen in zo’n situatie, wat nou als jij zelf niks had kunnen meemaken met je medestudenten? Hoe zou jij dat gevonden hebben?

Ik ken veel vroege leerlingen die om deze redenen een tussenjaar nemen of doorstromen naar het vwo, om een beetje de tijd te doden. Maar als je nu gewoon meteen wil studeren? Dan valt het studentenleven dus vies tegen. Het is irritant en oneerlijk en er moet naar mijn mening echt wat aan veranderen. Ik moet nog dertien maanden wachten tot mijn studentenleven waar ik zoveel zin in had echt kan beginnen! Geen student zou zich minder moeten voelen door de leeftijd die je hebt.

Selma Heijmans, Amstelveen