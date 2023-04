Opinie: ‘Palingtrekken was geen ‘echte Jordanese’ traditie’

Beeld Vincent Spiering

‘Palingtrekken was geen ‘echte Jordanese’ traditie’

Nou vooruit, ik leg het nog één keer uit. Palingtrekken was geen ‘echte Jordanese traditie’, laat staan een ‘jaarlijkse’ of een die ‘tot ver in de 19de eeuw’ zou hebben bestaan, zoals 28 maart weer in Het Parool stond.

Vast staat wel dat op zondag 25 juli 1886 een boven de Lindengracht opgehangen paling inzet was van een door de kroegbazen rond de Zaterdagse brug georganiseerd spelletje, waarbij de betalende deelnemers vanaf een roeibootje het kronkelende beest van de lijn moesten trekken. Dat de palingtrekkers grote kans liepen in het stinkende grachtenwater te vallen, maakte het tot een aantrekkelijke kijksport, maar van een traditie was in de verste verte geen sprake. In 1840 zou een tapster het een keer van plan zijn geweest en in 1873 is het misschien een keer op de Brouwersgracht gebeurd.

Feit is dat agent F.J.A. van Doornewaard er met zijn sabel een eind aan maakte en tot aan zijn pensioen bekend zou staan als ‘De Touwsnijder’. Feit is ook dat de autoriteiten indertijd erg zenuwachtig werden van de groeiende aanhang van de Amsterdamse socialisten, juist ook in de Jordaan. Vast staat ook dat burgemeester Gijsbert van Tienhoven, de Amsterdamse politie en het Nederlandse leger erin slaagden een opstootje te laten escaleren tot een volslagen oproer en dat 26 Amsterdammers werden doodgeschoten om de openbare orde te herstellen.

Dennis Bos, historicus

‘Opvallend: hun balsnelheid was twee keer zo hoog’

Wat mij als leek opviel bij de interland tegen Frankrijk en waar ik niemand over hoor: de balsnelheid was bij elke pass van de Fransen twee keer zo hoog als bij Nederland. Elke pass was nauwkeuriger dan bij Nederland en werd beter aangenomen dan bij Nederland. Dan krijg je dus deze uitslag.

Bram Wiertz, Amsterdam

‘Hebben ziekenhuizen het geld wel voor een loonsverhoging?’

Fijn natuurlijk dat het zorgpersoneel een riante loonsverhoging krijgt, maar ziekenhuizen hebben dat geld helemaal niet. Menig ziekenhuis gaat de komende jaren rode cijfers draaien en dat weten de bestuurders dondersgoed. Echter, ze vertrouwen erop dat de overheid en eventueel de zorgverzekeraars wel zal bijspringen. Zo ontstaat er een nieuwe moral hazard: ziekenhuisbestuurders die onverantwoorde financiële risico’s nemen, omdat ze weten dat het Rijk geen ziekenhuis meer failliet laat gaan. Hét recept voor exploderende zorgkosten.

Ruud Bos, Heiloo