Opinie: ‘Pak meer aan dan alleen achterstanden in het onderwijs’

Kluisjes van leerlingen in het Amsterdams Lyceum. Tijdens de lockdown zijn alle scholen, van primair onderwijs tot en met de universiteiten, dicht tot en met ten minste 8 februari. Beeld Koen van Weel/ANP

Er worden in de crisis, ook afgelopen week weer, tientallen miljarden gepompt in economische steunpakketten om de klappen bij ondernemers op te vangen. Ondanks de grote maatschappelijke impact moet het onderwijs het tot nu toe met nauwelijks een miljard doen.

Minister Arie Slob (CU) kondigt in zijn brief naar de Tweede Kamer een nationaal programma ‘onderwijs na corona’ aan, om achterstanden in het basis- en voortgezet onderwijs weg te werken. Hij noemt het zijn ‘dure plicht’ om er alles aan te doen om de gevolgen van de crisis zo goed mogelijk op te vangen. Daarna volgt een tekst met empathische constateringen, opsommingen van wat er al is gedaan en mooie toekomstplannen, zelfs over de kabinetsperiode heen.

De brief somt op wat we al geruime tijd weten: veel leerlingen en studenten hebben achterstanden opgelopen en kampen met psychische klachten; onderwijsinstellingen en leraren staan constant onder immense druk; ouders combineren met hun tong op de schoenen werk en thuisonderwijs. Hoe ‘duur’ de plicht uitvalt en hoeveel geld werkelijk wordt vrijgemaakt om deze gevolgen op te vangen, blijft in het midden. Dit laatste neemt alle kracht weg uit de mooie woorden en ondermijnt de geloofwaardigheid van de plannen.

We hebben het hier over ruim 3,5 miljoen leerlingen en studenten, bijna een half miljoen onderwijspersoneel en bijna 2 miljoen gezinnen van schoolgaande kinderen. Als daar geen substantieel miljardenbedrag voor is vrijgemaakt, dan blijven het loze woorden van een demissionair minister die te laat heeft gehandeld en daar misschien spijt van heeft.

Minister, zorg voor een financieel steunpakket voor onderwijs en jeugd dat in grootte vergelijkbaar is met de steunpakketten voor onze economie. Overtuig het kabinet en de Tweede Kamer. Sla met de vuist op tafel. Maak onderwijs en jeugd topprioriteit. Dat kan niemand anders. Dát is als minister je dure plicht.