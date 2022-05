Opinie: ‘Pak het toerisme aan in plaats van de inwoners van de stad’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Nieuwe stadspasprocedure schiet zijn doel volledig voorbij’

De Amsterdamse Stadspas is een prachtig initiatief. Bij mensen met een minimuminkomen lag de pas, die allerlei voordeeluitjes in de vakantie mogelijk maakte, elk jaar voor de vakantie op de mat.

Dit jaar gaat dat anders. Mensen met een minimuminkomen moeten hem nu zelf via internet aanvragen. Daarvoor moeten ze een lange vragenlijst invullen, waarin naar allerlei gegevens over het jaarlijks belastbaar inkomen, het vermogen en waardevolle zaken in huis wordt gevraagd.

Wie heeft dit in vredesnaam verzonnen? De doelgroep is veelal laaggeletterd en heeft vaak geen computer(vaardigheden). Bovendien moeten al die vragenlijsten ook nog eens worden verwerkt, want wat is anders het doel? En dat terwijl er geen personeel is te krijgen. Met enige mazzel heb je de pas in huis als de vakantie is afgelopen.

Wat een verspilling van geld en energie.

Mieke Dijkstra, Amsterdam

‘Pak het toerisme aan in plaats van de inwoners van de stad’

Pak het toerisme aan in plaats van de inwoners van de stad. Gemiste kans. Verhoging van toeristenbelasting in combinatie met het autovrij maken van de binnenstad zal de stad een stuk leefbaarder maken.

Bied echt goede P+R-oplossingen voor toeristen en andere bezoekers en laat een camera de binnenstad (zoals in Amersfoort) bewaken, waardoor inwoners wel de stad in kunnen maar de rest niet. Die kunnen naar het P+R-terrein.

Patrick van den Berg, Amsterdam

‘Energietransitie en duurzaamheid. In 2030 moet er al een grote verandering zijn’

Energietransitie en duurzaamheid. In 2030 moet er al een grote verandering zijn. Dit lijkt op geen enkele manier haalbaar als bijvoorbeeld de bestaande woningvoorraad ook voor wat betreft duurzaamheid op de schop moet. Waar haalt dit college al die handjes vandaan? Er is nu reeds een tekort aan mensen en materialen. De plannen zijn alleen daarom onhaalbaar en daar komt de inflatie (stijgende kosten) nog bij.

Ze kunnen beter inzetten op grote klimaatklappers door Schiphol, de haven en de grote industrie aan te pakken. Dat zet tenminste direct zoden aan de dijk.

Verder lijkt er in Amsterdam een behoorlijke reserve aan jongeren die niet meedoen aan het arbeidsproces (criminaliteit, sociale en mentale problemen). Hoe wordt deze groep geactiveerd? Ze zijn immers broodnodig maar lijken nu buiten de plannen te vallen. Wat doet het college met deze personen? Dit lijkt een gemiste kans binnen de plannen. Er is immers werk en het momentum om echt aan te haken lijkt aanwezig.

Rick Veltman, Amsterdam

‘Waarom krijg ik van tevoren geen enkele informatie over hoe laat ik op Schiphol moet zijn?’

Maandag moest ik vanaf Schiphol op reis. Ik heb drie uur in de rij gestaan, schuifelend. Mijn vlucht heb ik net gehaald. Dat door personeelsgebrek de operatie volledig vastloopt is al een schande maar dat zowel de communicatie als de catering volledig ontbreekt is nog onbegrijpelijker.

Waarom krijg ik van tevoren geen enkele informatie over hoe laat ik op Schiphol moet zijn om mijn vlucht te halen en op Schiphol hoe lang het wachten gaat duren? Halverwege de rij een glaasje water of kop koffie aangeboden krijgen zou de luchthaven ook niet misstaan. De operationele chaos op Schiphol is compleet en daarmee is de gastvrijheid geheel verdwenen.

Luc Beyer, Amsterdam