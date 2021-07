Opinie: ‘Pak drugsbendes aan, zodat we geen failed state worden’

Een stille tocht in Buitenveldert naar aanleiding van de liquidatie van advocaat Derk Wiersum, september 2019. Beeld ANP

De aanslag op Peter R. de Vries van dinsdag heeft terecht geleid tot een golf van verontwaardiging in ons land, met oordelen van een aanslag op de vrije pers tot een aanslag op de rechtstaat. Als we uitzoomen, zien we dat dit incident niet op zichzelf staat. Zonder ingrijpen stevenen we af op een failed state.

Al enkele jaren is ons land het toneel van liquidaties, afpersingen en granaataanslagen gepleegd door criminele drugsbendes. De moorden op de broer van een cruciale kroongetuige in het Marengo-proces en advocaat Derk Wiersum waren slechts het topje van de ijsberg. Wekelijks vinden er tien­tallen incidenten plaats. Neem bijvoorbeeld de afpersing van fruit­onderneming De Groot in Hedel na het melden van een cocaïnevondst aan de politie.

Vergismoorden

Stelt u zich eens voor dat deze gebeurtenissen zouden plaats­vinden in een willekeurig land in Zuid-Amerika of Afrika. Dan zouden we spreken over een failed state. Een staat die volgens de bekende academicus Max Weber niet in staat is om de binnenlandse veiligheid te waarborgen. Een staat waar liquidaties de norm zijn en waar corruptie alsmaar toeneemt.

U denkt wellicht dat ik overdrijf, maar vergis u niet. Ook Nederland kent structurele problemen met het beschermen van getuigen. Meerdere onschuldige burgers zijn al slachtoffer geworden van vergismoorden en als kers op de taart blijkt uit onderzoek van KPMG dat corruptierisico’s bij onze douane onbeheersbaar zijn.

Drugsgebruikers schuldig

Maak van Nederland geen failed state. Investeringen die leiden tot een betere bedrijfsvoering bij opsporingsinstanties zijn derhalve onvermijdbaar. Het verval van onze rechtstaat dient in het volgende kabinet als topprioriteit te worden behandeld.

Het is tijd om een halt toe te roepen aan de incidentgedreven beleidscultuur in Den Haag. De tijd is rijp voor structurele verbeteringen gecombineerd met een gedegen langetermijnvisie. Verbeteringen die niet alleen van bovenaf worden aangevoerd, maar juist in samenwerking geschieden met de werkelijke uitvoerders om het beleid ook effectief te laten functioneren.

Ten slotte rest er ook nog een vraag voor de drugsgebruiker aan het einde van de supply chain. Was je je handen in onschuld of in bloed?

Het is juist deze groep die het stelsel overeind houdt. Voorlichting dient te worden aangescherpt. Drugs zijn niet onschuldig, ze zijn maatschappijontwrichtend.

Hassan Nawar, Amsterdam