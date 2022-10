Opinie: ‘Pak door met het isolatieoffensief: negeer labels en onderneem actie’

Met goede voorlichting en kleine ingrepen moet het mogelijk zijn om bijvoorbeeld het gasverbruik van de meest verbruikende woningen naar het gemiddelde terug te brengen, wat tientallen procenten kan schelen, zegt Feilzer. Beeld Sophie Saddington

Het ‘Isolatieoffensief’ van de gemeente Amsterdam loopt vertraging op. Dat is ongelooflijk jammer nu actie zo nodig is en er zoveel laaghangend fruit te oogsten valt waarmee Amsterdammers fors kunnen besparen. In de discussie over energiebesparing krijgen energielabels veel aandacht. De overheid overweegt zelfs de verhuur van woningen met een E-, F- of G-labels te verbieden. Deze aandacht gaat echter niets opleveren. De huidige methodiek voor het bepalen van energielabels is nietszeggend en zelfs oneerlijk voor bewoners van kleinere woningen.

Nietszeggend. Lang is al bekend dat er nauwelijks verband is tussen het energielabel en het daadwerkelijke energiegebruik van een woning. Dit blijkt uit nationaal en internationaal onderzoek. Zo ook uit onderzoek in opdracht van de Rekenkamer Amsterdam in 2016. Het werkelijke energiegebruik per jaar per vierkante meter is gemiddeld ongeveer gelijk voor alle energielabelscategorieën. Op grond van de labels zou dit een factor twee tot drie moeten schelen. In de praktijk zijn die verschillen er veel minder; voor label A-woningen ligt het daadwerkelijke verbruik hierdoor sterk boven het door het label voorspelde verbruik en voor label G-woningen er juist ver onder!

Grote variatie binnen labelcategorieën

Binnen een labelcategorie is de variatie wel enorm; de 25 procent grootverbruikers binnen een categorie kunnen wel drie keer zoveel gas gebruiken dan de onderste 25 procent. En een ‘zuinig’ huishouden in een label D-woning kan per vierkante meter zelfs minder energie gebruiken dan een grootgebruiker in een label A-woning.

Van ‘labelaars’ wordt het onmogelijke verwacht: op basis van een theoretische berekening met als input de in de woning waargenomen kwaliteitsindicatoren van de ‘schil’ (d.w.z. de oppervlaktes en geschatte isolatie-eigenschappen van wanden, ramen, vloeren en plafonds in een woning) en de manier van warmteopwekking (gaskachel, cv, geiser, boiler, etc) moet voorspeld worden hoeveel energie de woning ‘primair’ verbruikt.

Er zijn prachtige rekenmodellen gemaakt, maar die zijn te theoretisch en de opname van de woning is lastig. Energieverbruik valt eigenlijk niet te voorspellen, net zo min je op basis van iemands fysieke karakteristieken kan voorspellen hoeveel hij of zij weegt. En dat hoeft ook helemaal niet. We kunnen mensen namelijk gewoon wegen. En met woningen kunnen we gewoon naar de stand van de gas- en elektrameters kijken.

Verbruik per vierkante meter

Oneerlijk: De labelmethodiek kijkt naar energieverbruik per vierkante meter. Iets dergelijks gebeurt ook bij auto’s waarbij een voertuig van 2100 kilogram toch een A-label kan krijgen. Maar iemand met een label A-huis van 250 vierkante meter gebruikt toch echt veel meer (primaire) energie dan iemand met een label D-huis van 50 vierkante meter.

Nog oneerlijker is dat de labelmethodiek niet naar de ‘secundaire’ energie kijkt; dat is de energie die verbruikt wordt door verlichting en huishoudelijke apparatuur, dat in een groter huis automatisch veel hoger is. Iemand met een label A-woning van 200 vierkante meter in het Gooi met een droger, een vriezer, een Quooker, een powershower, meerdere tv’s, tuinverlichting en een buitenkeuken voelt zich duurzamer dan iemand op de Kinkerstraat in een woning van 45 vierkante meter met label D, terwijl het verbruik in de laatste woning misschien wel vijf keer zo laag is.

Terug naar het gemiddelde

Als we snel naar een lager energieverbruik willen, moeten we niet op energielabels letten maar op het werkelijke verbruik volgens de gas- en elektrameter. Met goede voorlichting en (hulp bij) kleine ingrepen moet het mogelijk zijn om bijvoorbeeld het gasverbruik van de meest verbruikende woningen naar het gemiddelde terug te brengen, wat tientallen procenten kan schelen.

Denk bijvoorbeeld aan het verlagen van de watertemperatuur van (een te vernieuwen) cv-ketel, het ophangen van een slimme thermostaat, een waterbesparende douchekop, het dichten van kieren of het plaatsen van dubbelglas. Wat betreft elektra kunnen nog veel gloeilampen en koelkasten vervangen worden door zuinigere alternatieven. Niet al deze maatregelen leiden tot energielabelverbetering, maar ze zullen wel veel energie, CO 2 -uitstoot en geld besparen. De meterstanden zullen dit uitwijzen.