Opinie: Padvindersbelofte of niet, de democratie is alleen te redden als we allemaal meedoen

Beeld bart maat / ANP

Rrrah, rrrah, rrrah! Zo klonk Prinsjesdag in mijn oren, nu zo’n driekwart eeuw geleden. Als kind luisterde je met je ouders via de radio naar de troonrede, dat hoorde zo. Al snapte je er tittel noch jota van, het was onmiskenbaar een plechtig moment. En als de koningin was uitgesproken, klonk uit de Ridderzaal een eenzame stem: ‘Leve de koningin!’ Dat was de voorzitter, maar dat wist je niet. Prompt daarop uit 150, later 225 stemmen, een beetje raspend vanachter uit de keel, het driewerf ‘Rrrah, rrrah, rrrah!’

Het was de jaarlijkse feestdag van de democratie. Maar volgens de Britse schrijver E.M. Forster zijn voor de democratie twee hoeraatjes meer dan genoeg. Drie zou te veel van het goede zijn, de democratie mocht er eens zelfvoldaan van raken. Premier Winston Churchill noemde democratie terecht ‘de slechtste bestuursvorm, op alle andere die zijn geprobeerd na’.

De fut eruit

Forster en Churchill hadden gelijk. Is er aanleiding voor dat jaarlijkse gejuich? Is het sinds hun kwalificaties niet nog erger geworden en kan het zijn dat de democratie op haar laatste benen loopt? Ze werd in Nederland precies honderd jaar geleden gevestigd, toen de vrouwen voor het eerst mee mochten stemmen. Is na een eeuw de fut eruit? We kunnen het niet uitsluiten.

Politieke partijen zijn van oudsher het vehikel van de democratie. Bent u nog lid? Dan bent u een van de weinigen: minder dan 3 procent van de Nederlanders is partijlid, zo weinig dat nagenoeg elk partijlid een politieke functie krijgt (wat veelal ook hun motivatie is om toe te treden). In Nederland zijn trouwens de meeste partijleden aangesloten bij Forum voor Democratie, dat in weerwil van zijn naam nu juist weinig op heeft met de vertegenwoordigende democratie.

Bent u nog wel actief in een actiegroep? Actiegroepen waren vanouds het buitenparlementaire vliegwiel van de parlementaire democratie. Het waren belangengroepen, die opkwamen voor het algemeen, of voor een ver-van-hun-bedbelang.

Nu komen ze bijna allemaal op voor het eigen belang, dat ze presenteren als algemeen belang. De voornaamste actiegroep van nu, Farmers Defence Force, eist dat naar de boeren ‘geluisterd’ wordt, dat zou niet alleen het beste zijn voor henzelf, maar ook voor alle Nederlanders en hun voedsel. ‘Luisteren’ betekent dan dat Den Haag hun zin moet uitvoeren en dat is nu juist geen democratische instelling. Zo wordt de democratie onbestuurbaar.

Lege huls

Het idee van parlementaire democratie was dat verschillende partijen hun ideeën voor de toekomst van het land voorlegden aan de kiezers, die daar dan een keus uit maakten. Wat is daarvan over?

Zelf bedankte ik ruim 40 jaar geleden voor de Partij van de Arbeid omdat haar slogans mij te veel naar mannetjesmakerij gingen smaken: ‘Jan Schaefer komt!’ De man leek belangrijker dan het programma, de ideologie, van zijn partij.

Maar kijk nu eens: kunt u nog de ideologische verschillen tussen partijen benoemen? Je stemt op Mark Rutte of op Sigrid Kaag. Je kiest een politicus, zoals D66-oprichter Hans van Mierlo voorspelde, zoals je een vriend kiest: vind je hem aardig, maakt hij een betrouwbare indruk? Maar daarmee wordt de politiek een lege huls.

Omdat de partijen daardoor geen verschillende concepten over de toekomst van de samenleving tegenover elkaar hoeven te stellen, is hun beleid een allegaartje van technocratische oplossingen geworden, zonder onderling verband, zonder kraak of smaak.

‘We moeten allemaal meedoen’

Is de democratie nog te redden? Van de koning hoeven we op Prinsjesdag geen klaroenstoot tot herstel van het democratisch elan te verwachten. Die bevoegdheid heeft hij niet, hij spreekt namens premier Mark Rutte en diens handlangers, die zich zoals wij weten niet op klaroenstoten over de toekomst laten betrappen.

Het klinkt als een oude padvindersbelofte als ik zeg: de democratie is alleen te redden als we weer allemaal meedoen. Ik had in 1979 natuurlijk niet uit de PvdA moeten weglopen, maar op vergaderingen protest moeten aantekenen tegen de mannetjesmakerij. Maar daar had ik volstrekt geen zin in: het was mij te vermoeiend, saai. Ik riep zelf ‘het iktijdperk’ uit: iedereen deed zijn eigen zin. En dat was zelden vergaderen in achterafzaaltjes.

Het werd er sindsdien niet beter op in politieke partijen. De interne democratie is er nagenoeg om zeep geholpen. We zullen er een zware dobber aan hebben die oude vehikels te revitaliseren. Maar er zit misschien niets anders op, anders sterft de democratie, zoals T. S. Eliot dichtte, niet met een knal maar zachtjes jankend. Met Forster zeg ik: ‘Two hurrahs for democracy!’ Rrrah, rrrah!