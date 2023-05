Opinie: ‘Overheid is als een chirurg die niet eens kan hechten’

Beeld ANP XTRA

Best een aardig artikel over sociale grondrechten als fundament voor het handelen van de overheid van Arnout van den Bosch in Het Parool van maandag 22 mei. Maar hij glijdt uit waar hij stelt dat de sociale grondrechten vastgelegd moeten worden ‘als fundament voor het handelen van de overheid’. Dáárvoor staan die grondrechten juist in de Grondwet! Daar een resultaatsverplichting van maken lost het probleem niet op, als dat al zou kunnen. De kern van het probleem is dat de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht de afgelopen decennia niet voldoende rechtsstatelijk handelden. Dus de volle verantwoordelijkheid namen, en wel met ruim voldoende kennis van zaken.

Onze regelgevers zijn eerder gericht op politiek succes op de korte termijn dan op het rechtsstatelijk funderen van nieuwe regelgeving. Menigeen in de politiek mist daar de kennis voor – de waan van de dag heerst.

De uitvoerende macht zoekt als een zwalkende automobilist te vaak de randen van het recht. Wie dat gedrag op de weg vertoont, raakt zijn rijbewijs kwijt. De uitvoerende macht komt er echter mee weg, ook omdat menig burger zijn lot in lijdzaamheid zal uitzitten. Die problemen horen er niet of nauwelijks te zijn; de uitvoerende macht behoort de wet grondig te kennen en keurig uit te voeren. Dat scheelt veel problemen.

Ook in het bestuursrecht is de rechter te veel meegegaan met de rotsmoezen van de uitvoerende macht. Toen ik in de jaren negentig werd onderwezen in dat vak, ging men van een veel striktere interpretatie uit. En terecht.

Wie geopereerd moet worden, wil dat de chirurg ervoor garant staat dat de operatie naar beste kunnen en weten wordt uitgevoerd. Vaak zal weleens iets (een beetje) fout gaan, zonder dat het een probleem oplevert. De overheid is echter langzamerhand een chirurg geworden die soms niet eens behoorlijk kan hechten. De drie staatsmachten moeten weer verantwoordelijkheid nemen zoals dat van iedere professional wordt verwacht. Dan hoef je aan die regels niets te veranderen; die hoeven alleen met kennis van zaken en met de juiste houding worden uitgevoerd. Zo kun je vertrouwen in de overheid herstellen. Niet door regeltjes te veranderen.

Peter Goedkoop, Amsterdam