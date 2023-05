Opinie: ‘Overheid, investeer in Frans en Duits’

Talenstudies kampen met een forse terugloop van het aantal bachelor- en masterstudenten. Beeld ANP / Robin Utrecht

Na decennialange bezuinigingen krijgt het talenonderwijs weer te maken met flinke bezuinigingen. Het grote verschil met de vorige bezuinigingen is dat deze ronde fatale gevolgen heeft voor de toekomst van het talenonderwijs in Nederland. Frans en Duits zullen voortaan op slechts één universiteit aangeboden worden. Alle andere vakgroepen Frans en Duits in Nederland zullen gedwongen worden de poorten te sluiten. Met de huidige aandacht voor het Pisa-onderzoek van 2018, waaruit blijkt dat de leesvaardigheid van de Nederlandse 15-jarigen sterk gedaald is, zijn de bezuinigingen op Duits en Frans onbegrijpelijk.

Met de komst van onderwijsminister en topwetenschapper Robbert Dijkgraaf leek de toekomst voor de universitaire talenstudies nog hoopvol, maar met de voorstellen van de Nationale Commissie Sectorplannen onder leiding van Prof. dr. Bert Meijer blijft van deze hoop weinig meer over.

De commissie slaat een nieuwe weg in. De talenstudies kampen met een forse terugloop van het aantal bachelor- en masterstudenten. Het gevolg is dat de studies volgens de commissie niet meer doelmatig zijn en dat er een lerarentekort is voor de vakken Frans, Duits en Nederlands in het voortgezet onderwijs.

Duurzaam versterken

Het doel van het sectorplan is om het talenonderzoek en -onderwijs duurzaam te versterken. Het plan is niet alleen symptoombestrijding, maar heeft ook desastreuze gevolgen voor de toekomst van het talenonderwijs in Nederland.

Het Leitmotiv van de saneringsplannen van Commissie Meijer is centralisatie. De uitgangspunten van het plan zijn de interdisciplinaire aanpak en bundeling van opleidingen. De centralisatiegedachte heeft echter desastreuze gevolgen. Door Frans en Duits op slechts één universiteit aan te bieden, wordt de bereikbaarheid voor studenten aanzienlijk verslechterd. De talenstudies dreigen hiermee in een neerwaartse spiraal te raken. De aanmeldingen zullen hierdoor nog verder afnemen. Het voorstel van de interdisciplinaire aanpak en het sluiten van verschillende vakgroepen Frans en Duits is onwenselijk voor de kwaliteit van de talenstudies. Het voorstel voor samenwerking kan goed werken, maar als hiermee specialistische vakken komen te verdwijnen, dan is dit schadelijk voor de kwaliteit van het onderwijs. Specialistische kennis en immaterieel Europees erfgoed zullen hiermee definitief verdwijnen.

Naast de inhoudelijke bezwaren is het plan ook misleidend. De commissie stelt dat de kwaliteit van het talenonderwijs steeds onder druk komt te staan door geringe instroom van studenten. Dit is slechts de halve waarheid.

Falend onderwijsbeleid

Het beleid was gericht op bezuinigingen zonder aandacht voor Taal en Cultuur. Deze politiek heeft een destructieve invloed op het denken over taal en cultuur, met geringe studentenaantallen voor talenstudies als gevolg. Afgelopen decennia waren overheidscampagnes vooral erop gericht om leerlingen een betaprofiel te laten kiezen. Uit onderzoek naar de keuzeprofielen van de Vrije Universiteit Amsterdam uit 2018 blijkt dat de campagne Kies exact zeer succesvol is geweest. Aanmeldingen voor deze studies zijn afgelopen jaren flink gestegen. Overheidscampagnes kunnen een positieve invloed uitoefenen op de profielkeuze van leerlingen.

Investeer in Duits en Frans. Zorg voor een landelijke overheidscampagne waar het belang van het leren van Frans en Duits centraal staat. Bestrijd de hardnekkige mythe dat alléén Engels wel voldoende is. Vanuit het bedrijfsleven blijft de vraag naar medewerkers met goede talenkennis groeien. Tachtig procent van alle handel is met Duitsland. Taleninstituten kunnen de aanvraag naar talentrainingen niet aan. Toon leerlingen de toekomstmogelijkheden van een Cultuur & Maatschappijprofiel. Door de geopolitieke situatie zijn we aangewezen op onze Europese buren Frankrijk en Duitsland. Contact begint met het verdiepen in elkaars cultuur. Frans en Duits zijn zeker in deze tijden belangrijker dan ooit. Snijden in het rijke opleidingsaanbod betekent de genadeslag voor het talenonderwijs in Nederland!

Drs. Erik Kuit, MA, docent Duits, Diemen