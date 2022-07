Opinie: ‘Ouders van leden Amsterdams studentencorps zijn erin geslaagd akelige, respectloze meelopers voort te brengen’

Beeld Getty Images/EyeEm

ASC/AVSV (I)

Het zoveelste voorbeeld van brallerig, seksistisch wangedrag binnen het corps was mij er deze week uiteindelijk één te veel. Op een krantenfoto zie ik lange tafels met mannen in hetzelfde uniform: witte overhemden en aanstellerige bretels. Wie zijn deze jongens die zichzelf als zo bijzonder, verheven en uitverkoren beschouwen?

En vooral: wie zijn hun vaders en moeders? Het lijken in ieder geval mensen te zijn die erin zijn geslaagd akelige, respectloze meelopers voort te brengen. Want wat er op dit lustrumfeest gezegd werd, liegt er niet om. Hopelijk wordt Amalia dit lot bespaard. Misschien komt ze nog op tijd tot het inzicht dat ze niet bij deze club moet willen horen.

Terecht werd in een artikel door de communicatiestrateeg van het corps opgemerkt dat deze jongens niet lijken te beseffen dat dit gedrag tegenwoordig voor altijd en iedereen zichtbaar blijft. En dat dat hun carrières heel nadelig zal beïnvloeden, zo niet onmogelijk maakt. Jammer jongens, jullie hebben je vleugels aan jullie vurig betoog verbrand. Op het gymnasium ook al niet goed opgelet!

Exit masters of the universe. We kunnen jullie missen als kiespijn.

Irene van Dantzig, Rotterdam

ASC/AVSV (II)

Laten we spreken van ‘vrouwvijandige uitspraken’ in de berichtgeving over het ‘herendiner’ afgelopen week van het Amsterdams studentencorps ASC/AVSV in plaats van eufemistische termen als ‘vrouwonvriendelijke’ of ‘grensoverschrijdende uitspraken’ te gebruiken. Dit lijkt me duidelijker en meer de lading dekkend van wat er is uitgekraamd. Ik vermoed maar zo dat veel vrouwen het hiermee grondig eens zijn!

Berber Pellicaan-Bouwkamp

ASC/AVSV (III)

Al jaren stellen gezondheidswetenschappers dat het menselijk brein pas rond het 24ste levensjaar voltooid is. Daar kwam de NIX18-campagne uit voort.

Ook criminologen, advocaten en rechters (er)kennen dit uitgangspunt. Vaak zijn foute gedragingen het gevolg van het puberale onvolgroeide brein.

Blijkbaar geldt dat niet voor brallende studenten die met hun nog kinderlijke, door alcohol benevelde brein de ene na de andere walgelijke, vrouwonvriendelijke uitlating uitbraken.

Waar vroeger het studentengebral beoordeeld werd met ‘ach, het hoort er een beetje bij’, komt nu de woke-meetlat uit de kast. De hele politiek correcte grachtengordel buitelt over elkaar heen om de meest zware straffen op te leggen. Het is dat radbraken verboden is, want anders...

Zouden de protesterende boeren iets begrijpen van deze hele hoax?

Ronald Nijenhuis, Zaandam

ASC/AVSV (IV)

Prinses Amalia gaat komend studiejaar studeren in Amsterdam en heeft te kennen gegeven lid te willen worden van ASC/AVSV, een club die vrouwen hoeren en sperma-emmers noemt. Misschien moet ze daar nog eens goed over nadenken of misschien haar eigen studentenvereniging starten. Aan belangstelling waarschijnlijk geen gebrek.

Ilona Dekker, Nieuwegein