Opinie: ‘Ouders van groep 8: elk niveau is goed genoeg’

In onze maatschappij is status nog steeds verbonden aan opleidingsniveau. Beeld Stijn Rademaker/ANP

Beste ouder van groep 8,

De basisschooltijd is omgevlogen. Het voortgezet onderwijs wordt de nieuwe realiteit voor u en uw kind. De afgelopen maanden zijn er op alle voortgezet onderwijs scholen in de Nederland ouderinformatieavonden, meeloopmiddagen en open dagen geregeld. Welke school gaat het worden?

Spanning over de cito

De afgelopen maanden waren hectisch, het was een tijd die veel energie kostte. En het leverde de daarbij behorende spanning op, want groepachters voelen de verwachting dat ze goed moeten scoren om een zo hoog mogelijk advies te halen. Waarom? In onze maatschappij wordt nog steeds over hoog- en laagopgeleiden gesproken en is status verbonden aan opleidingsniveau.

De spanning ontstaat ook door gesprekken met vriendjes en goedbedoelde adviezen van familie en kennissen. Hardop wordt gesproken over hogere niveaus die meer passend zouden zijn voor de loopbaan en het leven van uw kind. Ook de cito/eindtoets geeft de nodige spanning bij kinderen, want is er nog een mogelijkheid tot heroverweging van het advies naar een hoger niveau?

Kinderen ervaren druk

Prestatiedruk komt bij jonge kinderen steeds vaker voor en heeft geen positieve invloed op de mentale gezondheid. Natuurlijk stimuleren u en de omgeving het kind met goede bedoelingen om zo het beste naar boven te halen. Maar regelmatig zorgt deze goedbedoelde stimulans dat kinderen op hun tenen gaan lopen, druk ervaren en angstig worden omdat zij niet aan de verwachtingen kunnen voldoen.

Misschien zijn wij in onze prestatiemaatschappij uit het oog verloren dat elk kind een uniek persoon is met eigen leercurves en talenten? Ziet of voelt u iets van het bovenstaande bij uw kind of een kind in de omgeving? Praat met deze kinderen en zeg dat ze hun hart mogen volgen. Want elk niveau is goed genoeg. Het is nog maar het begin van hun toekomst.

Trots op elk advies

Zullen wij stoppen met de lat steeds hoger te leggen? De tijd zal namelijk uitwijzen waar elk kind naartoe zal groeien, elk in zijn eigen tempo en op een eigen passend niveau.

Wilt u ook meehelpen om in uw directe omgeving een verandering teweeg te brengen? Laten wij tegen alle kinderen in groep zeven en acht zeggen: ‘Welk advies jij ook krijgt, wij zijn trots op je’. Je mag worden wie je wilt zijn en je eigen dromen volgen.

Laten wij zorgen dat onze groepachtleerlingen na hun definitieve schooladvies huppelend en vol zelfvertrouwen een nieuwe fase ingaan.

Gefeliciteerd met de aankomende definitieve uitslag van uw kind.

Talitha Kuchler, Docent Zorg en Welzijn en schrijver