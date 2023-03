Opinie: ‘Ouders, seksuele voorlichting op de basisschool is juist heel waardevol’

Op school leren kinderen ook hoe een baby in de buik komt of dat er verschillende soorten gezinsvormen zijn. Kinderen hebben recht op deze informatie, het helpt hen de wereld te begrijpen en maakt ze weerbaar, aldus Belle Barbé. Beeld Getty Images

Volgende week, 20 tot en met 24 maart, is het weer de Week van de Lentekriebels, een landelijke themaweek die in het teken staat van relationele en seksuele vorming op de basisschool. Ieder jaar zien we dat seksuele vorming op school niet alleen gepaard gaat met de nodige lentekriebels, het zorgt bij een steeds groter wordende groep ouders ook voor weerstand.

Ook in Amsterdam zijn er veel scholen die in de Week van de Lentekriebels seksuele vorming bieden, in veel gevallen met behulp van de lesmethode Kriebels in je Buik. Deze uitgebreide lesmethode is ontwikkeld door het landelijke kenniscentrum Rutgers op basis van richtlijnen van de Wereldgezondheidsorganisatie WHO. Een groeiende groep ouders spreekt hun onvrede over uit over deze lessen.

Hoe komt een baby in de buik

De meeste ouders vallen over de lessen die gegeven worden over voortplanting: hoe komt een baby in de buik en hoe komt die er weer uit? Ze willen dit liever zelf aan hun kind vertellen en vaak op een later moment dan het op school wordt aangeboden (vanaf groep 3).

Maar in plaats van hun kinderen thuis te houden, zouden ouders de school juist als opvoedpartner moeten zien. Dat geldt niet alleen op het gebied van thema’s zoals gezond eten maar ook op de relationele en seksuele opvoeding van kinderen. Op school leren kinderen dingen; bijvoorbeeld hoe een baby in de buik komt of dat er verschillende soorten gezinsvormen zijn. Ik ben van mening dat kinderen ook recht hebben op deze informatie. Het helpt hen de wereld te begrijpen en maakt ze weerbaar. Als ouder kun je deze informatie mooi inkleuren met jouw normen en waarden, bijvoorbeeld met het geboorteverhaal van je eigen kind of met jouw opvatting op die gezinsvormen.

Ook zijn sommige ouders onterecht bang dat de lessen over voortplanting hun kind op ideeën brengt. Het omgekeerde is echter waar: kinderen die voorlichting hebben gehad, beginnen juist later aan hun eerste seksuele handelingen. Dat is overigens meestal pas ver in de puberteit.

Herkennen van grenzen

Daarnaast is het belangrijk voor ouders om zich te realiseren dat de lessen over voortplanting echt maar een klein deel zijn van het grotere aanbod in seksuele vorming op de basisschool. Het gaat ook voor een groot deel over de sociale en emotionele kanten van seksualiteit. Ook vriendschappen en verliefdheden komen aan bod en er is veel aandacht voor het weerbaar maken van de kinderen. Bijvoorbeeld het kunnen aangeven en herkennen van eigen en andermans grenzen. De school is hier juist een hele logische plek voor omdat hier de kinderen samenkomen en interactie met elkaar aangaan.

Voor scholen heb ik ook nog een oproep: investeer als school ook in het gesprek met de ouders. Natuurlijk is er de verplichting van de kerndoelen die stelt dat basisscholen seksuele vorming moeten geven. Maar in een stad als Amsterdam, waar de culturele en religieuze diversiteit groot is, sla je de plank mis door hier met een gestrekt been in te gaan. Nodig ouders uit om mee te denken in hoe de seksuele vorming er op school uit zou moeten zien. Organiseer een uitwisseling tussen ouders en school en neem hun commentaar serieus.

Er zijn scholen in Amsterdam waar dit al is gelukt en de ouderbetrokkenheid een positief effect heeft gehad op de lessen die de kinderen uiteindelijk krijgen. Wanneer de verschillende perspectieven op seksualiteit op een respectvolle manier ook besproken worden in de klas, dan is dat alleen maar heel waardevol en leerzaam voor iedereen.