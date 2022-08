Opinie: ‘Ouderen moeten doorstromen op de woningmarkt, maar waarheen?’

Tot nog geen vijf jaar geleden werd door onze overheid stevig aangestuurd op het langer zelfstandig thuiswonen door ouderen, stelt lezer Khing Go. Beeld Patricia Rehe/Hollandse Hoogte

Zomaar een paar krantenkoppen van de afgelopen tijd: ‘Ouderen in te grote huizen belangrijkste oorzaak woningcrisis’ en ‘Gebrekkige doorstroming ouderen oorzaak van problemen woningmarkt’.

Ouderen moesten toch langer zelfstandig thuis wonen? Of toch niet?

Tot nog geen vijf jaar geleden werd door onze overheid stevig aangestuurd op het langer zelfstandig thuiswonen door ouderen. Oude bomen moet je niet verplaatsen maar in hun vertrouwde omgeving laten rusten. De werkelijke reden was echter de vrees dat door de sterk toenemende vergrijzing centraal geregelde zorg via verzorgingshuizen op termijn onbetaalbaar zou worden. Want meer ouderen betekent meer zorghuisvesting en meer zorgpersoneel.

In feite was het sympathieke idee van ‘lekker oud worden in eigen omgeving’ gewoon een listig narratief voor platte bezuinigingsmaatregelen. De scheiding van wonen en zorg, verkleining van wooneenheden en de extramuralisering van de zorg waren de basisingrediënten voor het krimpscenario van vele zorgorganisaties. En zo gebeurde het dat verzorgingshuizen hun capaciteit drastisch verkleinden en sommige zelfs de deuren sloten.

Verplicht doorstromen

Anno 2022 heerst de woningcrisis. Jongeren komen niet aan een starterswoning en voor jonge gezinnen zijn er onvoldoende passende woningen beschikbaar. De oplossing is even eenvoudig als briljant: Al die oude empty-nesters die in hun eentje zelfstandig een ruim huis bezet houden, dat kan toch eigenlijk niet. Die moeten plaats maken voor de volgende gezinsgeneraties in een overspannen woningmarkt.

Daarbovenop heeft een briljante Haagse geest het onzalige idee opgevat om het eigen woningbezit fors zwaarder te belasten door het eigenwoningforfait te verhogen van 0,45 procent naar 2,45 procent, een ruime vervijfvoudiging. Zo wordt het langer zelfstandig thuiswonen door pensionado’s ook nog eens onbetaalbaar gemaakt.

Doorstromen dus, maar waarheen en hoe dan?

Er is een gigantisch en groeiend woningtekort, en door toenemende vraag wordt dit nog nijpender. Dé oplossing is bouwen, bouwen, bouwen, althans voor zover daar materialen en handjes voor zijn en het stikstof-dossier ons niet in de weg zit. En bij de bouwopgave dan wel graag rekening houden met die door zorgbezuinigingen ‘verplicht’ zelfstandig wonende ouderen die moeten doorstromen.

Misbruik van woningnood

Gezien de voorgenomen verzwaring van het eigenwoningforfait zal een huurwoning voor hen de beste optie zijn. Kunnen ze van de verkoopopbrengst meteen hun jarenlang ongeïndexeerde pensioenen een beetje opkrikken.

Echter heeft een andere briljante Haagse geest bedacht dat het geliberaliseerde deel van de woningmarkt strenger gereguleerd moet worden. Want de vrije sector maakt gruwelijk misbruik van de woningnood door exorbitante huren te vragen voor veel te kleine woningen, is de redenering.

De uitkomst zich laat raden: alleen al het voornemen tot regulering zet woningbeleggers zoals pensioenfondsen op scherp. Het rendement op huurwoningen komt immers zwaar onder druk te staan en daarmee ook onze pensioenreserves. Logisch dat deze partijen hun beleggingsstrategie rap bijstellen naar verliesbeperking op toekomstige huurpenningen door hun woningen nu te kapitaliseren.

Ook de voorgenomen bouwproductie gaat on hold vanwege het zicht op een toekomstige onrendabele huurmarkt in het middensegment. Resultaat: Stagnerende bouwproductie, een steeds verder vastlopende woningmarkt en pensioenfondsen in het nauw. De bezuinigingen in de zorg, belastingen en overregulering leiden tot een gigantische clusterfuck die alleen opgelost kan worden door integraal de verschillende probleemgebieden in beschouwing te nemen.

Khing Go, Arnhem