Opinie: ‘Oranje legioen wordt in Zandvoort vervangen door mannen in pak’

Champagne voor de happy few

Vanwege corona moet de Dutch GP een derde van de kaarten annuleren. Er is helaas geen eerlijke loting geweest: de organisatie heeft ervoor gekozen alle goedkope general admission (duinkaarten) te annuleren. Dure vipkaarten, sponsortickets en tribunekaarten zijn slechts voor een heel klein gedeelte geannuleerd, vernam ik van TIG Sports (organisatiebureau Dutch GP).

Dit is een keuze voor het geld, er word het meest verdiend aan de dure kaarten. Het is jammer dat de Dutch GP hier niet eerlijk over is.

Het gevolg van dit besluit is dat de Dutch GP een feest wordt met champagne voor de happy few, terwijl gewone gezinnen niet naar Max kunnen komen kijken. Zo wordt het oranje legioen in Zandvoort vervangen door mannen in pak.

Patrick Kapteijn, Hoofddorp

Kernwapens

Op Het Hoogste Woord van vorige week dinsdag pleitte Jan Hoekema voor het wederom opnemen van een kern­wapenverklaring in het regeerakkoord. Dit is wederom symbool­politiek.

We leggen internationaal absoluut geen gewicht in de schaal. Het op eigen houtje doorkruisen van de kernwapenstrategie van de Navo kan uiteindelijk wel gevaarlijk zijn voor de internationale stabiliteit.

Het is inderdaad uiterst spijtig dat we de verderfelijke kernwapens – maar welke wapens zijn niet verderfelijk? – kennelijk nog steeds nodig hebben. Er zijn immers nog altijd kernwapens op ons gericht. Laten we die kernwapens in andere landen eens onder de loep nemen.

Maarten Racz, Enschede

Bob Dylan in de Matrix

In de Smaakmatrix van zaterdag wordt de kwalificatie ‘verschrikkelijk’ gegeven aan de aanklacht van seksueel misbruik van een 12-jarig meisje (in 1965) van Bob Dylan. Wat is er bij Het Parool gebeurd met ‘je bent onschuldig tot het tegendeel is bewezen’?

Dick Kuin, Kudelstaart

Openen scholen

Antropoloog Ginny Mooy, lid van het Red Team, vindt dat scholen beter nog even dicht hadden kunnen blijven om de virusverspreiding onder controle te houden (Het Parool van 20 augustus).

In het licht van alles wat inmiddels bekend is over de schadelijke effecten daarvan, is het onvoorstelbaar dat zo’n stelling nog steeds kritiekloos wordt geponeerd.

In deze coronacrisis draait het om het beschermen van kwetsbaren. De belangen van jongeren, die per definitie in een kwetsbare fase van hun leven zitten, behoren daarbij minstens zo zwaar te worden mee­gewogen als die van mensen met een specifieke kwetsbaarheid voor het virus.

Peter van der Vlis, Amsterdam

Huizenmarkt

O, wat zijn we zielig, want we kunnen geen woning vinden binnen de Ring en ja, we hebben wel de mogelijkheid om een huis te kopen van 8 ton. Ongelooflijk dat Het Parool (zaterdag) dit soort mensen een podium geeft.

Ik zou zeggen: kijk eens op Funda in het stadsdeel Zuidoost, daar is nog heel veel moois te koop, maar dat is natuurlijk beneden hun niveau.

Els van der Heide, Wilnis