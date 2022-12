Opinie: ‘Opzet van Verzetsmuseum doet recht aan de complexiteit van oorlog’

In 1981 was in het Amsterdams Historisch Museum een fototentoonstelling te zien van de Februaristaking in 1941. Beeld Nationaal Archief/Collectie Spaarnestad/Anefo

De discussie over het vernieuwde Verzetsmuseum draait vooral om de vraag of daarin heldenmoed ten tijde van de Tweede Wereldoorlog wordt gerelativeerd. Op zich zijn de zorgen van de criticasters niet vreemd; de nagedachtenis aan de oorlog is de laatste jaren vaak besmeurd. Kijk naar het dragen van een Jodenster bij demonstraties tegen de coronavaccinaties of het gebruik van het logo van het Nationaal Comité 4 en 5 mei bij anti-overheidsprotesten onder het mom van ‘vrijheidsstrijd’.

Een maatschappelijk gedeeld moreel besef hebben we in deze tijden hard nodig en de oorlog moet daarvoor zeker een ijkpunt blijven. Waar het in de discussie over de nieuwe museumopstelling echter te weinig over gaat, is de vraag op welke manier zo’n gedeeld moreel besef zich duurzaam ontwikkelt bij met name jonge mensen.

Zo groeit het besef van burgerschap bij jongeren die voor Theater Na de Dam voorstellingen maken en spelen op basis van gesprekken met ooggetuigen van de Tweede Wereldoorlog. Via deze geschiedenis leren zij tegelijkertijd iets over de ingewikkelde tijd waarin wij nu leven.

Daarom is het voor schoolklassen die het Verzetsmuseum bezoeken van grote waarde om, in plaats van pasklare antwoorden voorgeschoteld te krijgen, een gesprek te voeren over de complexiteit van de oorlog, zonder af te doen aan het feit dat mensen met gevaar voor eigen leven moedig in verzet kwamen.

Gevaar van generaliseren

De ontstane commotie rond het Verzetsmuseum deed mij denken aan de morele inzichten die ik van jongs af aan naar aanleiding van de oorlog heb opgedaan. Toen ik eens bij mijn Joodse oma van moederszijde als 11-jarige op de thee was en iets zei over ‘moffen’, haalde zij een anekdote aan. Een vriend van haar wilde geen Duits meer spreken na de oorlog; mijn oma hield hem voor dat hij dan ook geen Nederlands meer zou moeten spreken. Er waren immers genoeg mensen in dit land die voor een daalder hun buren hadden verraden. Ik begreep vanaf toen het gevaar van generaliseren.

Een ander inzicht: mijn moeders niet-Joodse vader speelde tijdens de oorlog een dubbelspel. Aan de ene kant was er bij mijn moeders gezin in hun woning boven de Alphense bank – waarvan mijn opa directeur was – een Duitse officier verplicht geïnterneerd. Aan de andere kant zaten er Joodse mensen verscholen in de kluizen van de bank, die mijn opa vervolgens naar het verzet in de polder bracht voor onderduik.

Bij de bevrijding schoot mijn opa zogenaamde ‘moffenhoeren’ te hulp die op straat werden kaalgeschoren. Vanuit het perspectief van velen die niets wisten van mijn opa’s verzetswerk, leek hij misschien wel te sympathiseren met de bezetter. Voor mij spreekt uit al zijn daden een diep moreel besef van autonomie en medemenselijkheid.

Onfeilbare helden

Het gegeven dat er altijd sprake is van meerdere perspectieven, zoals in het geval van mijn opa, is heel iets anders dan de relativering dat álles een kwestie van perspectief zou zijn – iets dat sommigen het Verzetsmuseum nu aanwrijven, maar nooit door het museum is beweerd.

Er zijn tal van voorbeelden waarbij iemand als dader, terrorist of collaborateur gezien kan worden, terwijl deze dat misschien niet geheel is, of er zelfs het tegenovergestelde van is. En is die persoon dan daarmee meteen een ‘held’? Wat maakt iemand eigenlijk tot een held? En in wiens ogen? Dergelijke filosofische vragen verdiepen meer dan enkelvoudige beelden van onfeilbare helden, die in sommige gevallen geen recht doen aan de complexe werkelijkheid.

Neem Soldaat van Oranje, onze nationale vrijheidsstrijder, die na de bevrijding hier tegen de onafhankelijk verklaarde Republiek Indonesië streed. Indonesische vrijheidsstrijders werden toen door Den Haag ‘terroristen’ genoemd; sommige Nederlandse verzetsmensen vochten na 1945 in de Oost gewelddadig tegen deze strijders.

Gesprek over goed en kwaad

Of het lot van de geallieerde ‘zwarte bevrijders’ die ons bevrijdden; bij terugkomst in de VS werden zij niet als held ontvangen maar nog steeds gediscrimineerd. Of die Nederlanders die Joodse medeburgers in huis namen enkel om er goed aan te verdienen, maar vervolgens zelf opgepakt werden en voor het vuurpeloton of in de kampen door de nazi’s alsnog slachtoffer werden.

Dergelijke inzichten vanuit meerdere perspectieven benadrukken de complexiteit van de oorlog. Een gesprek over goed en kwaad moet zeker gevoerd worden, maar het is raadzaam dan meer te kijken naar de daden van mensen en naar de keuzes die zij maakten.

Zoals in de interactieve online graphic novel De Stad Moet Plat! Daarin volg je mensen in Amsterdam – CPN’ers, NSB’ers en omstanders – in aanloop naar de Februaristaking in 1941, aan de hand van hun keuzes en handelen. Tijdens de begeleidende lessen waar ik vaak bij ben, blijkt dat leerlingen het waarderen om via verschillende perspectieven de complexiteit van de geschiedenis te zien en daardoor te beseffen hoe moedig men toen opkwam voor een ander.

Onderscheid tussen de ander en jezelf

En dit laatste besef blijkt niet evident. Zo wilde een aantal jaar geleden een voorman van een rechtsextremistische beweging spreken bij de herdenking van de Februaristaking, vanuit de overtuiging dat net als in de oorlog tegen de nazi’s men in deze tijd in verzet moest komen tegen de bezetting van Nederland door migranten, vluchtelingen en moslims. Waarom dit verzoek voor mij misplaatst was, is omdat het verzet van de Februaristakers het opkomen was voor de ander; een wezenlijk verschil met het opkomen voor je eigen groep.

Dit onderscheid tussen de ander en jezelf, doet mij denken aan Holocaustoverlevende Abel Herzberg, die de morele complexiteit van de oorlog zeker niet schuwde. Na afloop van een herdenking waar hij eens sprak, vroeg een Joodse vrouw aan hem ‘hoe wij er toch voor moeten zorgen dat onze kinderen niet hetzelfde overkomt als ons is overkomen’. Herzberg antwoordde haar dat dat niet de juiste vraag was. Die luidt: ‘hoe zorgen wij ervoor dat onze kinderen niet hetzelfde gaan dóen als ons is overkomen’.

Op zo’n moreel inzicht wordt bij scholieren bij een bezoek aan het vernieuwde Verzetsmuseum wel degelijk een beroep gedaan; de opzet lijkt mij daarom meer dan geslaagd.

Jaïr Stranders is voorzitter van het Comité Herdenking Februaristaking 1941 en artistiek leider van de 4 mei-manifestatie Theater Na de Dam.