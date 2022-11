Opinie: ‘Opnieuw wordt Amsterdam-Noord groots en meeslepend in de steek gelaten’

Beeld Vincent Spiering

Zuidasdok I

Geen nieuwe verbindingen over het IJ, wel meer rails naar Schiphol en stukje ringlijn dat het vooral goed doet op de tekentafel. Ook het deel van Haven-Stad aan de noordelijke IJ-oever krijgt geen vaste verbinding met de rest van de wijk en de stad. Opnieuw wordt Amsterdam-Noord groots en meeslepend in de steek gelaten. Zoals Het Parool in een vooruitziend artikel op zaterdag 12 november al schreef: het is nu 180 jaar hetzelfde liedje.

Miro Lucassen, Amsterdam-Noord

Zuidasdok II

Intens treurig dat er 5,4 miljard euro in een letterlijke put wordt gegooid. Schiphol ligt 4 meter onder huidig zeeniveau, 5 meter onder toekomstig zeeniveau. Om klimaatinstorting te stoppen moet de luchthaven, eigenlijk een vastgoedproject, zo snel mogelijk worden gesloten.

De Zuidasdoktunnel is ook achterhaald. Zodra de werkzaamheden in 2036 klaar zijn rijdt de zelfrijdende auto lang en breed door Nederland en zijn hoogstens twee rijbanen in iedere richting nodig, niet zes. Bovendien verdienen andere regio’s in Nederland investeringen. Het hoge Noorden dat ruim zestig jaar de Randstad en het Westland heeft verwarmd met goedkoop gas. Limburg en Zeeland verdienen ook een goede treinverbinding.

Amsterdam veroorzaakt als toeristische en creatieve magneet een brain drain in de rest van de wereld. Een duurzame en inclusieve samenleving haalt producten van dichtbij, niet ver weg. Op de plek waar nu woningen komen had geweldige stadslandbouw kunnen verrijzen. Stop de groei, start de regeneratie.

Daniël van Duijn, Amsterdam

Zuidasdok III

De Amsterdammer die baat heeft bij de nieuwe metrolijnen zit nu, waarschijnlijk elders, op de basisschool. Als volwassen Amsterdammer zal hij of zij nog meer metrolijnen nodig hebben, gezien de onstuimige bevolkingsgroei van Amsterdam en heel Nederland.

Reinder Rustema, Amsterdam