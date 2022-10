Opinie: ‘Oplossing kadeprobleem vergt enorme bestuurlijke en politieke moed’

Lezersbrieven. Beeld voor bij het aritkel.Let op: dit is niet het teaserbeeld. Beeld Vincent Spiering

Autovrije grachten

Uiteraard bericht Het Parool uitvoerig over de zinkgaten en de krakkemikkige Amsterdamse kades. De gemeente Amsterdam wil er wat aan gaan doen, maar vreest onvoldoende middelen te hebben.

De waarheid is dat er bitter weinig aan te doen is. De grachten en kades zijn namelijk niet berekend op het intensieve gebruik met zwaar verkeer zoals dat nu plaatsvindt.

Het unieke Amsterdamse erfgoed is ontworpen in een gans andere tijd. Het vraagt enorme bestuurlijke en politieke moed om toch een oplossing te bewerkstelligen. Uiteindelijk zullen de grachten auto- en vrachtwagenvrij moeten worden, met uitbreiding van het openbaar vervoer en speciaal vrachtvervoer.

Maarten Racz, Enschede

Met een onderbuikgevoel kun je geen politiek bedrijven

Een ijzersterke en waanzinnig scherpe burgemeester maakte donderdagavond korte metten met de gemeenteraad die niet wilde meegaan in het zogenoemde i-criterium. Femke Halsema kon op haar kop gaan staan, de raad liet zich niet overtuigen, hoe feitelijk de argumentatie van de burgemeester ook was over de ‘kansarme jongeren’ die in de straathandel zouden belanden. De raad ging enkel af op hun gut feeling.

Met een onderbuikgevoel gebaseerd op beren op de weg en irreële aannames kun je geen politiek bedrijven. Het is dan ook uiterst teleurstellend dat een maatregel die zowel het effect heeft de softdrugsmarkt te verkleinen (met als bijkomend gevolg een weg naar legalisering) als het overlastgevende toerisme terug te dringen, er voorlopig niet komt. Halsema laat het i-criterium sudderen in de hoofden van de raadsleden. Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald.

Arjan Welles, Amsterdam

Geen droog verslag

Wil Portegijs, onderzoeker van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), werd geïnterviewd naar aanleiding van het recent verschenen SCP-rapport Eens deeltijd, altijd deeltijd (Het Parool, 28 september). Het resultaat van het interview was een heldere vertaling van het rapport over oorzaken en gevolgen van deeltijdwerken met voor velen, ook voor mij, herkenbare problemen en kansen.

Uit het rapport blijkt dat de meeste moeders in deeltijd blijven werken als ze daar met jonge kinderen al mee zijn begonnen. Wat ik met name waardeerde bij het lezen van dit artikel was dat het de betreffende journalist gelukt is er geen droog verslag van een rapport van te maken, maar dat ze er in is geslaagd mevrouw Portegijs bij haar eigen onderzoek te betrekken en de uitkomsten te laten vergelijken met haar persoonlijke situatie. Hierbij verdedigt de onderzoeker ook dat deeltijdwerken kwaliteitstijd oplevert. Complimenten voor de journalist én voor de onderzoeker!

Dushi Josseaux, Amstelveen

Verwarrend beleid

Interessante bevindingen in het artikel van Raounak Khaddari over de Open Huizen Dag van zaterdag. Een huiseigenaar die niet weet dat 200 euro per nacht vangen via AirBnB maar dertig nachten per jaar werkt, dus dat maakt z’n huisje geen goudmijn. En een andere huiseigenaar die goed bezig was de woningnood op te lossen door vier studenten woonruimte te verhuren die wordt gedwongen die op straat te zetten zodat een stel yuppen haar huis kan kopen.

Het woningbeleid heeft weinig opgelost, maar wel veel verwarring gecreëerd.

Diederik van der Staay, Amsterdam