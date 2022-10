Opinie: ‘Ophef over cafe ’t Smalle is een typisch voorbeeld van selectieve Amsterdamse verontwaardiging’

Beeld Vincent Spiering

Steigergate

De discussie over het mogelijk verdwijnen van het steigertje van café ’t Smalle aan de Egelantiersgracht is een typisch voorbeeld van selectieve Amsterdamse verontwaardiging. Enerzijds is er de voortdurende roep tot handhaving van regels waar iedereen lak aan heeft (‘al die fietsers rijden door rood’ en ‘iedereen gooit zijn troep op straat’), maar aan de andere kant is er commotie als de regels wél worden toegepast. ’t Smalle is een sympathiek Jordanees café en het terrasje op de kade en aan de gevel is authentiek en moet zeker blijven. Maar het is natuurlijk overduidelijk dat het steigertje er destijds min of meer is ‘bijgesmokkeld’ toen een ambtenaar op het stadhuis even niet oplette. Of je nu links of rechts stemt, niemand wil een Amsterdam waar iedereen (en met de name de altijd mauwende horeca) maar mag aanklooien met de openbare ruimte en grachten onder het motto ‘we zien wel of we er mee wegkomen’.

Martin Mulder, Amsterdam

Revolte in Iran

Het opiniestuk van Matthias Desneulin in Het Parool van 14 oktober heeft mij, in positieve zin, zeer geraakt als Iraanse Nederlander, die hier is getogen en van wie de ouders het khomeinistische Iran van de jaren tachtig zijn ontvlucht. Dit wordt versterkt door het bericht dat de EU sancties heeft opgelegd aan het regime van de islamitische republiek in Iran.

Niet alleen vanwege de Iraanse drones die door de Russische agressor worden ingezet in Oekraïne, maar voor het eerst juist vanwege de mensenrechtenschendingen. Iraanse olie en gasvoorraden ter vervanging van Russisch gas lijken hierbij (eindelijk) van ondergeschikt belang.

Het Parool heeft ook bericht over de vele protesten door de Iraanse diaspora in het buitenland. Deze revolutionaire beweging van vrouw, leven en vrijheid is meer dan de shariawetgeving omtrent de verplichte hidjab.

De Oekraïense vrijheid, onafhankelijkheid en overwinning op de agressor zijn van levensbelang voor de geschiedenis van het vrije Europa. Mijns inziens mag ook gezegd worden dat de overwinning van deze revolte in Iran, het begin is van een renaissance in het Midden-Oosten en West-Azië (van Rusland tot het Iraanse gedeelte van de Kaukasus). Kerk (moskee) en staat zullen gescheiden worden.

Een vrij en seculier Iran zal er ook voor zorgen dat de vluchtelingenstromen significant zullen afnemen, waardoor de asiel- en humanitaire (woon)crises in onder andere Nederland opgelost kunnen worden. Ik wil u uit de grond van mijn hart bedanken dat u Matthias Desneulin – en daarmee veel Iraniërs – een stem heeft gegeven.

Nima Ilbegi, Groningen

Afval in de stad

Helemaal eens met Hala (Het Parool, afgelopen zaterdag). Het afvalbeleid in Amsterdam is van een middeleeuwse standaard. De hoge kosten en het hoge ziekteverzuim zijn een veeg teken dat hier sprake is van mismanagement. Uitbesteden lijkt me de beste optie omdat het jaren zal duren voor de bedrijfscultuur bij Stadsreiniging weer genormaliseerd is.

Rob Olykan, Amsterdam