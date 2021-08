Opinie: ‘Open metrodeuren automatisch om ventilatie te verbeteren’

Beeld Getty Images/EyeEm

Tegenwoordig moet men de deuren van de metro zelf bedienen om ze te openen. Zou het mogelijk zijn de deuren van de metro weer automatisch te laten openen en te sluiten? Dan gaan álle deuren open en komt er ‘andere’, maar waarschijnlijk frissere lucht binnen.

Marijke Swart, Landsmeer

Beeld ANP

‘Trage handelen OM draagt bij aan speculaties rond Mallorcazaak’

Het OM roept op te stoppen met het speculeren over de mogelijke daders die in Mallorca een jongen doodschopten. Maar datzelfde OM moet zich realiseren dat dit door hun eigen trage handelen komt.

De verdachten lopen weken later nog steeds vrij rond. Dan ontstaan er vanzelf geruchten, speculaties en waarheidsvinding.

Michiel Geldof, Amsterdam

Reactie op Lale Gül over zelfbeschikking

Lale Gül is voor het grondrecht op zelfbeschikking over je eigen lichaam. Ze neemt het daarom op voor ‘oproerkraaiers’, degenen die zich principieel niet willen laten inenten. Iedereen mag zich ‘ziek paffen, drinken, of snuiven’, schrijft ze.

Maar mag zo’n ‘wappie’, door zich niet te laten inenten, ook anderen ziek maken of zelfs de dood injagen?

Henk Penseel, Amsterdam

Kanttekeningen bij burgerraad

Ook de gemeente Amsterdam overweegt een burgerberaad over de klimaataanpak. Het Parool vult daarmee een hele voorpagina.

Helaas wordt niet duidelijk hoe de ervaring met zo’n burgerberaad in andere gemeenten benut wordt. De kans is groot dat deze burgers met voorstellen komen die gebruikelijk zijn, maar onvoldoende resultaat leveren. Ook voorstellen voor de landelijke overheid als een hoge CO 2 -heffing of een (veel) hoger grootverbruikerstarief is waarschijnlijk

Als het burgerberaad echt in het probleem duikt, de urgentie en omvang ernstig neemt, kunnen ook vergaande maatregelen voorgesteld worden. Dan doemt een andere hindernis op. Staan de ambtenaren en de politiek open voor een vergaande aanpak, afwijkend van de huidige maatregelen?

Het huidige gemeentebeleid negeert de noodzaak voor een vergaande en snelle aanpak, neem mobiliteit. Binnenkort komt de nieuwe grote sluis beschikbaar. Die is toch niet bedoeld om minder schepen te laten passeren? Begrijpelijk dus dat de plannen om de passagiers­terminal te verplaatsen zijn uitgesteld (of afgesteld?). Neem het plan om de Noord/Zuidlijn te verlengen naar Schiphol. Dat past toch niet bij een krimp van deze luchthaven. Het burgerplan om het aantal toeristen duidelijk te verminderen, wees de gemeenteraad al af. De scheve woon-werkbalans met stedelijk meer werkplekken dan werkers en dus een massale dagelijkse forensenstroom wordt met de nieuwe gemeentelijke toekomstplannen nog schever.

Allemaal bronnen voor een groeiende CO 2 -uitstoot en een versterking van de klimaatcrisis. Is het kansrijk als een burgerberaad voorstelt om daarmee te stoppen?

Roland Haffmans, Amsterdam