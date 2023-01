Opinie: ‘Op slinkse wijze kreeg de Nieuwezijds Voorburgwal een plastic wegdek’

Beeld Vincent Spiering

‘Op slinkse wijze kreeg de Nieuwezijds Voorburgwal een plastic wegdek’

Op slinkse wijze heeft de gemeente bewoners en ondernemers misleid door op de vele meedenk- en inspraakavonden niet te melden dat de Nieuwezijds Voorburgwal deels een plastic wegdek krijgt. Intussen gerealiseerd op het deel voor en na het zogenoemde postzegelpark.

Je ziet de bui al hangen, letterlijk en figuurlijk: het regenwater kan daar dus niet weg. Maar zeker nog schadelijker is al het onnodige microplasticafval. Ten eerste bij het leggen, daarna door slijtage en uiteindelijk bij het verwijderen en vernietigen van dit wegdek.

Dit wegdek leidt ook tot klachten van bewoners over geluidsoverlast van auto’s en bovendien over niet-nagekomen beloftes over het groen. Dat plastic wegdek ziet er zo mooi uit dat je het niet ziet als niemand je erop wijst. Daarom keken uw verslaggever en fotografe er ook overheen bij hun verder voortreffelijke artikel over het postzegelpark van 17 januari. Gemeente, ga je schamen!

Albertien P. Dumont, Amsterdam

‘Creatievere oplossing voor particuliere erfpacht’

Met grote verbazing hebben wij dinsdag 17 jan de pagina’s in Het Parool gelezen over de houding van de kerk ten aanzien van Heleen Rasterhoff. Al 40 jaar hebben de vertegenwoordigers van het geloof de betaling van mevrouw Rasterhoff – die eigenaar is van het huis, dat op grond van de kerk staat – in ontvangst genomen. Nu zou het bedrag ineens ontoereikend zijn, waardoor de grond een andere bestemming zou moeten krijgen.

Het lijkt erop dat geld de grote drijfveer is om mevrouw Rasterhoff nu uit de woning te willen zetten, zogenaamd om ruimte te maken voor missiezusters. Met welk geld heeft de kerk dit stuk grond ooit kunnen aanschaffen? Juist: met bijeengebracht geld van de parochianen in de collectezakken.

Goedbeschouwd zou het heel wat humaner zijn en meer in het gedachtegoed van het geloof, als de kerk dit ‘bezit’ terugschenkt aan de bevolking en in dit geval ten dele aan Heleen Rasterhoff. Wanneer zij in de toekomst komt te overlijden, kan de kerk zich te allen tijde nog inzetten voor de missiezusters en dan deze grond hiervoor gebruiken. Op dit moment kan voor dit vraagstuk echt wel een creatievere oplossing bedacht worden.

Wij verwachten dan ook dat het morele kompas van de rechtelijke macht beter is afgesteld dan het kompas van de vertegenwoordigers van het instituut kerk.

Johan en Gonda Dooper, Amsterdam

‘Controleer meer op dronken automobilisten’

Ik vind het opvallend dat steeds meer automobilisten in Amsterdam met alcohol op de weg op gaan, want dat mag niet. De afgelopen drieëntwintig jaar is het aantal dronken automobilisten afgenomen, maar het zijn er nog steeds veel. Ze zorgen voor gevaarlijke situaties in het verkeer.

Meer grootschalige controles uitvoeren zou helpen om het aantal dronken automobilisten te doen afnemen. Zo kunnen ze minder gevaarlijke situaties laten ontstaan in het verkeer. En dat maakt autorijden in Amsterdam veiliger. Tenslotte wordt van A naar B gaan ook veiliger voor andere verkeersdeelnemers.

Arthur van der Wielen, Amsterdam