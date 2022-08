Opinie: ‘Op de werkvloer is de strijd tegen racisme en genderongelijkheid nog altijd te gepolitiseerd’

Diversiteit en inclusie in organisaties is vaak niet oprecht of gelijkwaardig, ziet Rocher Koendjbiharie. Kijk naar de Rijksoverheid, die pronkt met een coördinator tegen racisme terwijl het toeslagenschandaal nog steeds niet heeft opgelost is.

Deze week verscheen er in deze krant een opiniestuk van Roos van Dalen (Het Hoogste Woord, 22 augustus) over het belang van diversiteit en inclusie. Het was een genuanceerd stuk waar onder andere in betoogd werd dat het vraagstuk van diversiteit en inclusie voor veel organisaties lastig is. De conclusie was dat luisteren naar anderen de basis is voor inclusief leiderschap.

Een mooi streven, maar iets in dit verhaal knaagde aan me. Na wat momenten van diep filosoferen over wat er nou daadwerkelijk gezegd werd, kon ik m’n vinger erop leggen: ik geloof niet in diversiteit en inclusie.

Gepolitiseerde thema’s

Ik geloof niet in diversiteit en inclusie omdat ik er niet van uit kan gaan dat organisaties oprecht en gelijkwaardig handelen. Diversiteit en inclusie in de breedste zin zijn gebaseerd op gelijk­waardigheid en rechtvaardigheid in de samen­leving. Variërend van antiracisme tot gender­gelijkheid, van lhbtq-emancipatie tot neuro­diversiteit, enzovoorts. Maar dit zijn thema’s die op de werkvloer worden afgestempeld als (te) gepolitiseerd.

Terwijl ongelijkwaardigheid en onrechtvaardigheid vanuit de samenleving de organisaties binnen druppelen en mensen daar net zo hard raken. Denk aan de loonkloof tussen man en vrouw, het gebrek aan meerouderschapsverlof, ontoegankelijke gebouwen en ga zo maar door.

Organisaties zijn een onderdeel van de samenleving en worden beïnvloed door actuele maatschappelijke vraagstukken. Dat werd wel duidelijk toen het gesprek over seksuele intimidatie nieuw leven werd ingeblazen met de BOOS-aflevering over The Voice of Holland.

De oorsprong van diversiteit en inclusie is te vinden in de geschiedenis: in 1964 werd de Civil Rights Act ondertekend in de Verenigde Staten, wat het onmogelijk maakte om mensen bewust te discrimineren op basis van ras, huidskleur, gender, et cetera. Als reactie hierop werden diversiteitstrainingen in het leven geroepen om vooroordelen op basis van bijvoorbeeld huidskleur tegen te gaan.

Diversiteit en inclusie zijn dus ontstaan vanuit en een reactie op mensenrechtenontwikkelingen. Maar vandaag de dag ziet men alleen het nut van diversiteit of inclusie als het bijdraagt aan de winst, aan het behalen van de befaamde key performance indicators (KPI’s) of als het als business case kan fungeren.

Menselijke complexiteit

Oprecht zijn veel organisaties niet, omdat standpunten van diversiteit en inclusie en het bondgenootschap dat vele organisaties ogenschijnlijk (willen) tonen, stoppen bij de grenzen van de organisatie en de werkvloer. Maar medewerkers zijn geen eendimensionale schakels die er alleen zijn om de doelen van organisaties te realiseren. Medewerkers kunnen niet los worden gezien van bijvoorbeeld hun status als burger, die bijvoorbeeld nu lijdt onder de vele prijsverhogingen of andere facetten van hun identiteit. Verwachten dat medewerkers dat bij de deur achterlaten, ontkent de complexiteit van de mens.

Daarnaast is ook duidelijk dat er vele tegen­stellingen zijn en dat visies en uitvoeringen van organisaties met elkaar schuren. Zo neemt de rijksoverheid enerzijds een coördinator tegen racisme aan, maar heeft ze anderzijds het toeslagenschandaal nog steeds niet fatsoenlijk opgelost. En zo is er ook de omstreden Rotterdamwet, die de gemeente lang ruimte gaf mensen met een bijstandsuitkering die korter dan zes jaar in Rotterdam wonen, te weigeren in bepaalde wijken. Shell doet graag mee met regenboogvlaggen tijdens Pride, maar heeft talloze mensenrechtenschendingen op zijn naam.

Op het moment dat een organisatie bijvoorbeeld zegt voor lhbtq-rechten te staan, maar dat niet breed uitdraagt naar de hele samenleving, gaat het ze niet om de lhbtq-gemeenschap. Dan gaat het ze alleen om zij die gestempeld zijn als één met de organisatie.

Old boy network

Het vraagstuk van diversiteit en inclusie legt de gehele verantwoordelijkheid bij het individu of groepen individuen. Waar ongelijkwaardigheid en onrechtvaardigheid inderdaad schepsels zijn van de mens zelf, zijn ze intussen vastgeroest binnen de systemen waarin we ons bewegen. Zo ook de systemen van de organisaties die moeite hebben met diversiteit en inclusie.

Voor echt duurzame verandering en andere omgang met elkaar (lees: het elimineren van discriminatie) hebben we ook systeemverandering ­nodig. De vastgeroeste structuren moeten hiervoor op de schop. Daar moeten de macht­hebbenden, waaronder het old boy network, ook mee veranderen. Zonder die systeemverandering blijven pogingen de diversiteit en inclusie te verbeteren eendimensionaal en slechts voor de bühne.

Rocher Koendjbiharie is journalist en podcastmaker.