Opinie: ‘Op de NDSM-werf is geen handhaving nodig, laat dat zo’

Beeld Kim van Dam/ANP

Wij, veertien horecaondernemers op de NDSM-werf, zijn niet tegen een erotisch centrum. Prostitutie en seksentertainment zijn een geaccepteerde industrie en niet weg te denken in een wereldstad als Amsterdam. Maar een erotisch centrum heeft door haar aanzuiging en uitwaaiering wel grote invloed op zijn omgeving. Een juiste locatiekeuze is van groot belang.

De NDSM-werf is van een rauwe verwaarloosde industriële setting in de loop der jaren met veel aandacht, liefde en een boel mazzel getransformeerd tot een uniek stukje creatief Amsterdam. Volgens velen en ook internationale media zelfs uniek in de wereld (NYTimes, The Guardian etc.).

Heerlijke rafelrandjes

De NDSM-werf is een eiland in de stad; een omgeving die je losmaakt van je dagelijkse grootstedelijke beknelling. Een ander wereldje midden ín de stad. Met heerlijke rafelrandjes, niet aangeharkt, geen getrokken lijnen, kampvuurtjes, livemuziek, graffiti, soms een beetje verwarrend en rommelig maar altijd inspirerend. Hier hangt een sfeer van vrijheid en energie om te spelen en te freewheelen en dingen even op zijn beloop te laten. Op de NDSM-werf krijgt dit van oorsprong ook de ruimte (ook van bestuur/handhaving), omdat het kan. Er is geen handhaving nodig omdat er geen overlast is.

Nu is de NDSM-werf optioneel een locatie voor een erotisch centrum (EC). Dat heeft enorme impact. Er komt daarmee een geheel nieuw publiek met andere energie en grote uitwaaiering naar de werf. Dan moeten er logischerwijs ook letterlijk nieuwe lijnen worden getrokken op de werf en daar moet ook op gehandhaafd worden. Dat gaat alles veranderen. De buitenruimte krijgt nieuwe regels en beperkingen met handhavers en toezichthouders, funest voor de speciale sfeer op de NDSM-werf. Het is het einde van het gevoel van vrijheid en vrijbuiterij op dit eiland in de stad. Verstoor je die vrije energie, dan gooi je iets weg dat je nooit meer terugkrijgt.

Vrijgezellenfeesten op de pont

Het begint al met de pont. Van onze huidige 1,5 miljoen bezoekers, van jong tot oud, is 80 procent afhankelijk van de pont om de NDSM-werf te bereiken. Van ’s morgens vroeg tot diep in de nacht is de pont een bonte verzameling van reizigers. Nu is er geen toezicht nodig op een tocht van bijna 15 minuten zonder afstap. Met een EC stappen er ook heel andere mensen op de pont, op weg naar seksueel genot, groepen dronken Engelse toeristen en vrijgezellenfeesten uit de provincie. Een totaal ander publiek dan we op de ponten van de NDSM gewend zijn en dat gaat de pont sociaal een stuk onveiliger maken. En dat is dat rampzalig voor ons allemaal. Dus dan zal er gehandhaafd moeten worden. En hoe veilig en vrij voelt het als je onderweg naar de NDSM meteen al een beveiliger tegenkomt op die pont? Dat is het begin van het einde van de NDSM-werf zoals we die kennen.

Wij als gebruikers en liefhebbers van de NDSM-werf vragen de gemeente met klem om dit uniek stuk erfgoed van de stad te omarmen en te behoeden. Er is er maar één.

Sjoerd Steenbeek namens de horecaondernemersvereniging NDSM-werf