Opinie: ‘Op de eerste pan-Aziatische boot op Pride maakte trots en overwinning plaats voor schaamte’

Eén van de kritiekpunten aan het adres van Pride Amsterdam, is het gebrek aan diversiteit tijdens evenementen. Beeld Dingena Mol

Het is zaterdagochtend 6 augustus. Vol spanning sta ik op de eerste pan-Aziatische Prideboot tijdens de Amsterdam Canal Parade. Een gevoel van trots en overwinning overrompelt mij.

Ik vaar mee namens Asian Raisins, een organisatie die zich bezighoudt met het bestrijden van anti-Aziatisch racisme in Nederland. Vijf jaar geleden had ik het me niet eens kunnen voorstellen. Ik ga gezien worden door miljoenen mensen, terwijl ik onderdeel uitmaak van de Nederlandse, (Oost-)Aziatische en queer gemeenschap op één van de bekendste Pridefestivals ter wereld. We gaan bijna beginnen als er een boot naar ons toe vaart en naar ons begint te schreeuwen door een microfoon.

‘Ni hao!’ Geen reactie. ‘Ni hao!’ We mogen eindelijk mee voor de eerste keer. Ik wil geen commotie veroorzaken. Ik wil niet dat anderen negatief naar onze boot kijken.

‘Ni hao!’ Niemand anders zegt er iets van. Normaal had ik er al iets van gezegd, maar het voelt alsof dat niet mag. Ik moet dankbaar zijn om hier te staan. Ik moet feestvieren, uit m’n dak gaan. ‘Ni hao!’

Ontkenning van diversiteit

Waarom is dat een probleem? Door ‘Ni hao’ te roepen ontken je de diversiteit tussen Oost- en Zuidoost-Aziatische gemeenschappen. ‘Ni hao’ is Mandarijn, en dus níet Japans, Vietnamees, Thais, of wat dan ook. Je gooit ze op één hoop, bijna alsof je Nederlanders en Italianen als een en hetzelfde volk ziet.

Pride Amsterdam heeft gezegd dat de man die ‘Ni hao’ riep een door de organisatie ingehuurde performer was, en zich van geen kwaad bewust was. Directeur Lucien Spee stelt in een schriftelijke verklaring geraakt te zijn.

Van alle kanten klinkt er al jarenlang kritiek op Pride Amsterdam, de organisatie verantwoordelijk voor de Pride-evenementen in Amsterdam. Eén van deze kritiekpunten is het gebrek aan diversiteit tijdens de evenementen die deze acht dagen georganiseerd worden. De representatie is gebrekkig. Dit geldt wellicht niet voor de witte cisgender homoseksuele man zonder fysieke of verstandelijke beperking met een stabiel inkomen, maar voor elk queer persoon die buiten deze geprivilegieerde boot valt, is representatie ver te zoeken. Zowel binnen als buiten de lhbtq-gemeenschappen ervaren zij discriminatie, met weinig tot geen aandacht voor hun kruispuntpositie binnen de maatschappij.

Kruispunt van Aziaat en lhbtq

Des te belangrijker zijn de themaboten, zoals de Asian Pride-boot. Juist het bestaan op het kruispunt van Aziaat en queer zijn wordt hier gevierd, met als doel het tonen van de diversiteit binnen lhbtq-gemeenschappen, maar ook de diversiteit onder de Aziatische gemeenschappen in Nederland. Representatie is niet volledig als er enkel in beperkte hokjes wordt gedacht.

Als biseksuele Oost-Aziatische vrouw heb ik mij bijvoorbeeld nooit kunnen spiegelen aan mensen op tv. Ik moest al blij zijn als ik één van deze aspecten terug kon vinden. Mijn plaats in de maatschappij was daarmee ongedefinieerd. Zolang representatie niet voorkomt op het kruispunt van Aziaat en lhbtq zijn moet ik telkens mijn identiteit splitsen. Gebrek aan diverse representatie leidt dus tot een onvolledig beeld. En zo ook tot de onwetendheid wat betreft discriminatie binnen lhbtq-gemeenschappen.

Intersectioneel beleid

Desalniettemin blijkt uit een interview in NRC met Lucien Spee, directeur van Pride Amsterdam, dat er vanuit de organisatie geen behoefte is aan intersectioneel beleid (‘Sommige mensen haten witte mannen,’ aldus Spee). Het is onder meer deze lakse houding van de organisatie die leidde tot het geschreeuw van ‘Ni Hao’ naar onze boot. Een herinnering naar wat al jarenlang tegen Aziatische Nederlanders wordt verteld: Jullie lijken allemaal op elkaar. Jullie zijn anders dan wij. Jullie horen er niet bij. Zuid-Aziatische deelnemers worden over het hoofd gezien, alle Oost- en Zuidoost-Aziatische deelnemers worden gezien als sprekers van Mandarijn.

Ik zie dit niet als een vriendelijke begroeting, omdat het dat niet is. Neem bijvoorbeeld catcalling, een seksistische vorm van straatintimidatie. Hoe is dit anders dan het roepen van ‘Ni Hao’? Het is een racistische uitlating, die geen enkele goedwillige intentie heeft.

Pride Amsterdam zou verantwoordelijkheid moeten dragen voor de veiligheid van alle deelnemers, maar onder leiding van mensen die geen waarde lijken te hechten aan een inclusieve Pride, is het geen wonder dat dit niet het geval blijkt. Tot de leiding het belang inziet voor een inclusief evenement voor álle deelnemers en leden van de lhbtq-gemeenschappen, zal de Pride nooit een veilige plek kunnen bieden aan alle diverse personen die zich scharen onder de lhbtq-gemeenschappen.