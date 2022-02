Opinie: ‘Op bezwaarschriften reageerde gemeente niet, maar bouwplannen gingen gewoon door’

Beeld Getty Images/EyeEm

Cinetol is goed voorbeeld van vernederende bouwplannen

David Hielkema’s stuk ‘Amsterdammer voelt zich bij bouwplannen vaak vernederd’ (3 februari) is ons uit het hart gegrepen. De ganse procedure rondom architectonische ingrepen bij het rijksmonument aan de Tolstraat 160, beter bekend als Cinetol, is er een goed voorbeeld van. In februari 2021 werd een omgevingsvergunning voor die ingreep verleend en volgens de regels van de gemeente zelf kon daartegen binnen zes weken een bezwaarschrift worden ingediend.

Dat deden meerdere bewoners uit de omgeving. Daarna had de gemeente zes weken plus één keer uitstel om te reageren. Niemand hoorde iets, maar intussen werden wél de ingrepen gepleegd. Alleen door lang zeuren en dreigen met een ingebrekestelling tussen september en december 2021 werd ten slotte een hoorzitting uitgeschreven, die pas op 11 februari aanstaande zal plaatsvinden.

Zo’n hoorzitting is evenwel bedoeld om van bezwaren kennis te nemen en pas daarna om te handelen. Maar dat is dus al gebeurd. Bestuursrecht is het ultieme toverwoord waarmee alles platgeslagen wordt en als zelfs dát niet lukt, komt ten slotte stadsdeelvoorzitter Sebastiaan Capel opdraven om te zeggen dat hij er ook niks aan kan doen en dat we met ónze bezwaren ‘in Den Haag’ moeten zijn. Je zou erom schateren als het niet zo schandelijk was.

André Voskuijl en Wouter van Oorschot, Amsterdam

De advocaat zou waarheid moeten nastreven, geen foefjes om zijn cliënt vrij te krijgen

Iedere verdachte van een misdrijf heeft tijdens zijn strafproces voor de rechter bij zijn verdediging recht op bijstand van een advocaat. Dat is een groot goed.

Over de onlangs overleden en gelauwerde advocaat Max Moszkowicz werd geschreven dat het zijn passie was om voor de grootste criminelen vrijspraak te bereiken. Dan realiseer ik me weer dat ik met deze drive bij vele advocaten vaak moeite heb.

Is het dan niet de taak van het recht, dus van rechter én jurist om waarheidsvinding na te streven? Is hun rechtenstudie niet bedoeld geweest om zich in te zetten voor gerechtigheid? Criminelen de weg wijzen om onder hun schuld en verantwoordelijkheid uit te komen hoort daar niet bij. Met methodes zoeken naar vorm- of procedurefouten en het toepassen van juridische trucjes is niet gerechtigheid gediend, maar vooral het belang van de verdachte.

Dat de cliënt niet hoeft mee te werken aan zijn eigen veroordeling is oké, maar dat hij daarbij de slimste tactieken kan inroepen van een raadsman om er zo heilig mogelijk vanaf te komen, ervaar ik vaak als onrechtvaardig. Niet voor niets weten de grootste boeven de grootste namen in de advocatuur te vinden voor veel geld.

Marcel Gerritsen, Amsterdam

GroenLinks betaalde de eigen gunstige peiling

De daling van het aantal kiezers op GroenLinks lijkt alleszins mee te vallen volgens onderzoeksbureau I&O Research. Opdrachtgever? GroenLinks! Rutger Groot Wassink c.s. kunnen kennelijk de euro’s laten rollen om een hun passend onderzoek te laten verrichten. Wellicht zit er nog wat in kas om de column ‘Keiharde leugen’ van Theodor Holman (Het Parool, 2 februari) te laten vertalen in het in het Engels opgestelde verkiezingsprogramma? Fijn en handig voor al die expats die naar Amsterdam komen omdat het zo’n progressieve stad is.

Frank van den Ende, Amsterdam