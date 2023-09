Opinie: ‘Oorlog is een mannenzaak, of eigenlijk, een mannenkwaal’

Oorlog is een mannenkwaal, zegt Ton van der Kroon kijkend naar heden en verleden. Liever neemt hij een voorbeeld aan een ‘mannenfestival’ zoals dat onlangs in België plaatsvond.

Onlangs vond er in België een mannenfestival plaats, waar 450 mannen bij elkaar kwamen in de Vlaamse natuur om zich bezig te houden met persoonlijke ontwikkeling. Er werd gepraat, gedanst, gehuild en het festival eindigde met een groot vuur.

Dit klinkt wellicht wat archaïsch – terug naar de natuur, trommelen rondom een vuur, broederschap – maar het alternatief zien we drieduizend kilometer verderop, aan de grens van Rusland en Oekraïne. In de oorlog die daar woedt zijn tienduizenden mannen omgekomen. In plaats van het delen van gevoelens en de eigen pijn onder ogen te zien, gaat het daar om concurrentie en strijd, winnen en verliezen, macht en dood. Het oude verhaal, een mannenverhaal.

Projectie

Als er over iets een immense kloof tussen mannen en vrouwen bestaat, dan is het wel oorlog. Onze hele geschiedenis wordt de mensheid geteisterd door dit terugkerende fenomeen, een oud stammenritueel, een slagveld van bloed en verlies.

We willen het liever niet zien, noch benoemen of erkennen: oorlog is een mannenzaak, of eigenlijk, een mannenkwaal. Wat een man aan innerlijke strijd, verdriet of trauma niet opruimt, projecteert hij op de buitenwereld. Hij zal overal de vijand zien, of dat nu de buurman, zijn baas, het andere voetbalteam, een ander volk of een andere religie is. Zolang hij zijn innerlijke vijand niet omarmt, blijft hij strijden in de buitenwereld.

Het is een zo grote blinde vlek, dat deze zelden of nooit wordt benoemd in de media als het over oorlog gaat. We zijn te veel bezig er een mening over te hebben, aan de goede kant te staan of onze bijdrage aan oorlogen goed te praten.

Naar binnengerichte blik

Hoe moeilijk is het als man om de blik naar binnen te richten en je af te vragen of je bijdraagt aan oorlog of aan vrede? Heb ik mijn eigen innerlijke strijd of vijand kunnen omarmen? Leef ik vanuit het hart of ben ik een pion of soldaat die simpelweg gehoorzaam bevelen opvolgt, of dat nu in het leger, de bedrijfswereld, de wetenschap of de politiek is?

Toch zijn er steeds meer mannen die de vraag stellen wat het betekent man te zijn, of zij hun kwetsbaarheid durven tonen, hoe zij zich met andere mannen kunnen verbinden en of ze strijden vanuit integriteit en kracht of vanuit controle en macht

Ommekeer

Ook in Nederland vinden dit najaar twee mannenfestivals plaats en de mannencirkels en -workshops schieten als paddenstoelen uit de grond.

Wellicht vindt er eindelijk een ommekeer plaats in het oude patriarchale beeld dat we hebben van mannelijkheid – van de sterke, stoere en eenzame man – en kunnen we gezamenlijk op zoek naar een nieuwe invulling van het man-zijn.