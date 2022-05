Opinie: ‘Ook wij, veertigers, zitten vast in de woningparadox’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Ook wij, veertigers, zitten vast in de woningparadox’

Sinds een half jaar zijn wij, getrouwde veertigers, op zoek naar een andere, grotere woning. 38 vierkante meter met twee personen en een hond in het drukke centrum is best pittig – zeker met ook nog eens veel thuiswerken. Minister De Jonge wil ons uit onze sociale huurwoning hebben en verhoogt onze huur met 100 euro in de hoop dat we doorstromen.

En daar zit hem nu net de crux. We kunnen gezien ons inkomen inschrijven op huurwoningen tot 1500 euro, middenhuur is met twee modale inkomens al niet meer mogelijk. In dit segment is te weinig aanbod en de belangstelling is groot. Kopen is geen optie, tenzij je in een hok wil zitten, zelfs net buiten de Ring.

De Jonge kan bouwen wat hij wil, maar daar hebben we nu niets aan. En zo zitten ook wij vast in de woningparadox. Een woning is meer dan alleen een stapel stenen of een beleggingsobject: het zou een thuis moeten zijn, een grondrecht. We dachten dit varkentje wel even te wassen. Het blijkt een onmogelijke onderneming, om wanhopig van te worden.

Arjan Welles, Amsterdam

Snoepwinkels

Uit het artikel over snoepwinkels (14 mei) blijkt dat vooral toeristen deze bezoeken, maar het lijkt me dat ook de inwoners (en vooral ook de jeugd) van Amsterdam er komen. En nu is het opmerkelijke dat de gemeente aardig wat geld stopt in de Amsterdamse ‘Aanpak Gezond Gewicht’, met als stip op de horizon: alle Amsterdamse kinderen op gezond gewicht in 2033. Dit vormt voor het stadsdeel echter geen aanleiding om het vestigingsbeleid voor snoepwinkels te veranderen.

Uiteraard is het niet zo dat een snoepwinkel meer of minder bepaalt of alle Amsterdamse kinderen op gezond gewicht zijn in 2033, maar het maakt het in ieder geval niet makkelijker en zal eerder leiden tot een toename van jongeren (en volwassenen) met overgewicht. En de kosten daarvan (vaker en langer ziek) zijn niet voor de ondernemer of het stadsdeel, maar voor ons allemaal.

Micha Hoogewoud, Hoofddorp

‘Amsterdam moet het voortouw nemen en een speciaal coronaziekenhuis optuigen’

Deskundigen waarschuwen voor een nieuwe golf coronabesmettingen. Grote steden zullen als eerste getroffen worden. Het ligt voor de hand dat Amsterdam nu het voortouw neemt en een speciaal coronaziekenhuis optuigt (bijvoorbeeld in het pand van het Slotervaartziekenhuis). Als personeel zou gedacht kunnen worden aan deskundigen die specifieke coronakennis hebben en dus betrekkelijk snel kunnen worden opgeleid.

Maarten Racz, Enschede

‘Dat taxigedrag is toch niet meer normaal?’

Afgelopen zaterdag stak ik, komende vanaf Amstel, met mijn fiets de Sarphatistraat over en sloeg ik linksaf richting het Amstel Hotel. Vanaf rechts kwam een taxi te hard aangereden. Met mijn hand gaf ik een teken dat hij het wat rustiger aan moest doen. Hij remde hard af en ging met z’n raam open naast mij rijden. Volgens hem was ik een klootzak en tering- en kankerlijer. De kers op de taart was dat mensen zoals ik Amsterdam naar de kloten hebben geholpen.

Arthur van der Does de Willebois, Amsterdam