Opinie: ‘Ook voor jonge generaties is het werk van Remco Campert nog moeiteloos relevant’

Still uit de verfilming van Het leven is vurrukkulluk (2018). Camperts roman uit 1961 inspireert decennia na publicatie nog steeds.

Op een dag in 2017 stond ik als 19-jarige bij het Stedelijk Museum. Daar zag ik Remco Campert moeizaam met een zware AH-tas over het zebrapad bij de tramhalte van de Paulus Potterstraat lopen. Ik was even oud als Panda uit Het leven is vurrukkulluk, het boek dat ik niet lang daarvoor had gelezen. Voor mij was Campert sindsdien een nieuwe fascinatie.

Toen ik hem daar met die zware tas zag lopen, kon ik alleen maar bedenken dat als er ooit een kans was om met Campert in contact te komen, dat die kans zich nu voordeed. Ik liep op hem af. Te verlegen om mijn bewondering als beweegreden te benoemen, heb ik hem gevraagd of ik misschien kon helpen met het dragen van zijn boodschappen. Hij stemde daar dankbaar mee in en zo liepen Campert en ik samen in de richting van zijn huis.

Door de zenuwen had ik amper in de gaten dat hij achterop was geraakt. In stilte deed hij zijn best om mij bij te houden. Snel hield ik mijn pas in om daarna samen met hem, zij aan zij, onze weg te vervolgen, Campert met zijn wandelstok, ik met de boodschappentas.

Al duizend keer gehoord

Aarzelend begon ik over iets dat hij vast al wel duizend keer had gehoord: over dat zijn werk zo veel indruk op mij had gemaakt. Ik benoemde de tijdloze kracht van Het leven is vurrukkulluk en zei dat iemand die nu jong was, zich nog steeds eenvoudig kon identificeren met de sfeer die beschreven wordt in het boek.

De moeiteloosheid waarmee Campert het jong-zijn wist neer te zetten, had mij geraakt. Het was precies dat wat ik indertijd zelf aan het ontdekken was. Hij glimlachte breed en liet zichtbaar verrast merken dat het hem wel degelijk wat deed dit te horen van een veel jongere generatie.

Na een kort gesprek over het boek stonden we al snel voor de voordeur van zijn huis. Nadat hij had aangebeld ging de zware deur open, er verscheen een hoge trap met bovenaan Deborah die duidelijk op hem had staan wachten. Ze zag mij en glimlachte verbaasd en hartelijk tegelijk.

“Nou ontzettend bedankt hè,” zei Campert glimlachend, terwijl ik hem de boodschappentas aanreikte. Ook Deborah wuifde mij gedag waarna de voordeur zich sloot. Niet lang na deze ontmoeting heb ik de poëzie van Campert ontdekt, werk dat me iedere dag kan raken.

De afgelopen week kwam uiteraard zijn gedicht Licht van mijn leven vaak voorbij, een prachtige omschrijving van het onvermijdelijke afscheid van de stad die hem zoveel heeft gebracht. De laatste regels van dit gedicht brachten mij weer terug bij die ontmoeting vijf jaar eerder:

‘[…] waarna ik, mijn tijd opgeheven, voor eeuwig uiteenval, me verenig met het fijnstof van de stad, […] en word meegenomen met de glimlach en de dromen van het meisje dat ik eens op een tramhalte zag.’

Ook al schreef Campert Licht van mijn leven drie jaar voor onze ontmoeting bij de tramhalte, ook in mijn dromen en glimlach zullen zijn woorden voor altijd worden meegenomen.