Opinie: ‘Ook vmbo’ers willen weten wat het betekent om een goed (vak)mens te zijn’

Het is een wijdverspreide misvatting dat filosofie en de beroepspraktijk elkaar uitsluiten, vindt Geertje Hulzebos. Sterker: nergens is het belang van filosofie zo groot als op het vmbo. Het kan leerlingen zowel helpen in de beroepspraktijk, als in hun persoonsvorming.

Onderwijsminister Dennis Wiersma (VVD) heeft half november kenbaar gemaakt de zogenaamde ‘nieuwe leerweg’ in het vmbo uit te stellen. In deze stelselwijziging zouden de theoretische en gemengde leerweg van het vmbo samengevoegd worden tot een meer praktijkgerichte variant. Wiersma vraagt zich echter af of de stelselwijziging een oplossing is voor de veelbesproken problemen op het vmbo.

Betere aansluiting

Het idee van de nieuwe leerweg komt uit de koker van de Onderwijsraad, die in 2015 het advies ‘Herkenbaar vmbo met sterk vakmanschap’ publiceerde. De nieuwe leerweg zou de aansluiting tussen het vmbo en het mbo en de havo moeten verbeteren, het tij moeten keren van dalende leerlingaantallen, en zorgen voor betere pr.

Een ontwikkeling in het vmbo waar Wiersma positief over is, betreft de praktijkgerichte programma’s waarin leerlingen praktijkopdrachten bij organisaties uitvoeren. Zo kunnen leerlingen hun technische talenten ontdekken in het praktijkprogramma Techniek en Innovatief Vakmanschap bij Regionale Scholengemeenschap (RSG) ’t Rijks in Bergen op Zoom. Een ander voorbeeld betreft Platform Vmbo Dienstverlening en Producten, waar leerlingen zoveel mogelijk vakgebieden leren kennen. Hier is de gedachte dat als leerlingen in de praktijk tegen een probleem aan lopen, zij de theorie ook willen kennen.

Het idee is om deze praktijkgerichte programma’s een belangrijk onderdeel te laten zijn in de versterking van het vmbo. In 2023 komt de minister met zijn visie daarover.

Noodzakelijke bagage

Dit voornemen is mogelijk uit het hart gegrepen van Paroollezer Demelza Janmaat. Eind november uitte zij haar frustratie over de hoeveelheid theorie in de vmbo-opleiding van haar stiefdochter: “Waarom leren we ze niet (…) wat compassie in de praktijk betekent? Rollenspellen met lastige gesprekken? Hoe je erachter komt wat je talent is? Dat werk en school een onderdeel zijn van je leven, maar niet definiëren wie je bent. Yep, zonder vraagteken. Zullen we ze dát leren?” Deze vragen wijzen mijns inziens op het belang van levensbeschouwelijke reflectie en daarmee filosofie. Het is een wijdverspreide misvatting in het maatschappelijk debat dat filosofie en de beroepspraktijk elkaar uitsluiten.

Als activiteitenbegeleider – nog maar 17 jaar jong – werd van mij gevraagd dat ik de zelfredzaamheid en regie van cliënten vergrootte en op empathische, assertieve, reflectieve en integere wijze invulling gaf aan mijn functie. In de realiteit van het verzorgingstehuis overlapten mijn werkzaamheden regelmatig met die van een geestelijk verzorger. Kennis van de filosofie zou mij de noodzakelijke bagage hebben gegeven om hier een compassievolle invulling aan te geven.

Zelfvertrouwen en zingeving

Tijdens het symposium Denken voor Doeners – dat in dezelfde week plaatsvond als de bekendmaking van het uitstel van de nieuwe leerweg – waren de aanwezigen het unaniem eens dat nergens het belang van filosofie zo groot is als op het vmbo. Zo gaven docenten aan dat filosofie het zelfvertrouwen van vmbo’ers kan vergroten door hen uiting te leren geven aan eigen ideeën en open te staan voor het onbekende.

Op die manier kan filosofie helpen om je mens-zijn als taak op te vatten. Je engageren in de wereld, het zetten van vraagtekens bij de bestaande orde, en verbondenheid met en verantwoordelijkheid voor anderen voelen, geven het leven zin. Dit stellen van eigen doelen en het nastreven van eigen waarden kan ons tevens verlossen uit het nihilistische tijdperk waar we volgens filosoof Hans Schnitzler al zo lang in opgesloten zitten.

Verwarring

Iedere puber staat voor de taak om vanuit een toestand van verwarring zichzelf te ontdekken. Ondersteuning in die existentiële opgave is volgens psycholoog Erik Erikson essentieel om als een volwassen en gezond individu in de wereld te komen staan.

Filosofie kan vmbo-leerlingen niet alleen in de beroepspraktijk helpen, maar ook in hun persoonsvorming. Wil de minister een sterk beroepsonderwijs neerzetten, dan komt het erop aan om vmbo’ers te helpen een antwoord te geven op de vraag wat het betekent om een goed (vak)mens te zijn.

Geertje Hulzebos studeerde cum laude af in de pedagogische wetenschappen en in de onderwijswetenschappen, en werkt als senior adviseur Leren en Ontwikkelen bij het UWV.