Opinie: ‘Ook ondernemers zijn verantwoordelijk voor het schoonhouden van onze stad’

Een berg afval zien na een dag vertier en plezier in het Vondelpark. Beeld Joris van Gennip

Zwerfafval is een grote ergernis voor veel Amsterdammers. We zien allemaal liever een plasticvrij plantsoen en een gracht zonder dobberende flesjes. Toch is het de stad nog niet gelukt om het afvalprobleem effectief aan te pakken, ondanks de vele buurtinitiatieven, prikacties en opruimhelden.

Uiteindelijk komt dat afval in de natuur terecht. Het leidt tot schrijnende gevallen van dieren die in de problemen komen: plastic ringetjes om snavels die niet meer open kunnen, meeuwen met buiken vol afval en honden die hun pootjes openhalen aan rondzwervend glas. Het is tijd om dit probleem stevig aan te pakken.

De oplossing wordt vaak gezocht bij het individu. Als niemand meer rotzooi op de grond gooit is het probleem opgelost, zou je denken. Maar misschien moeten we ook verder kijken, naar de systematische oorzaken van vervuilersgedrag. Kunnen we eigenlijk wel van mensen verwachten dat ze zich perfect gedragen in een omgeving die wemelt van het zwerfvuil, waar te weinig afvalbakken staan en waar je in elke winkel wegwerpplastics in de hand gedrukt krijgt? Bovendien heeft troep een aanzuigende werking: vuil leidt tot meer vuil. Als iedereen om ons heen achteloos met de omgeving omgaat, zijn we geneigd dat slechte voorbeeld te volgen.

Verpakking wordt zwerfafval

We zouden onze pijlen daarom ook moeten richten op de plek waar het afval vandaan komt. In Amsterdam zijn dat vaak bedrijven die gebruikmaken van verpakkingen voor eenmalig gebruik. Dat zijn bijvoorbeeld de frietbakjes, wegwerpbestekken, koffiebekers en blikjes waarin winkeliers en horeca hun producten meegeven aan de klant. In veel gevallen gaat het om eten en drinken dat direct na aankoop wordt genuttigd. De verpakking wordt dan zwerfvuil in de buurt.

De gemeente moet natuurlijk afvalbakken plaatsen en boetes uitdelen wanneer overtredingen plaatsvinden. Mensen moeten hun troep weggooien in de juiste bakken. Maar ook bedrijven hebben verantwoordelijkheid. Winkels verkopen producten verpakt in wegwerpplastics, maar bieden geen mogelijkheden om die verpakkingen weg te gooien. Het resultaat is een vervuilde buurt. Fastfood wordt verkocht in horecagelegenheden, maar verkopers denken niet na over wat er buiten hun deur met de servetten, bakjes, zakjes en besteksets gebeurt. Zo wordt het probleem afgewenteld op de Amsterdammer, die met de troep zit en betaalt voor het opruimen. De oplossing is simpel: laat bedrijven hun eigen stoep schoonvegen.

Goed voorbeeld doet volgen

Als ondernemers zorgen voor voldoende afvalbakken, nadenken over de verpakkingen waarin zij producten verkopen en zorg dragen voor een nette omgeving, zullen hun klanten dat voorbeeld volgen. Winkels kunnen samenwerken om te zorgen voor een schone buurt en elkaar aanspreken op vervuiling. De verantwoordelijkheid voor producten stopt niet bij de winkeldeur. Een prettige, schone leefomgeving is een samenwerking tussen de gemeente, bedrijven en Amsterdammers. De gemeente zorgt dat de afvalinfrastructuur op orde is, bedrijven zorgen dat hun producten geen overlast veroorzaken in de buurt en Amsterdammers gooien alles netjes in de afvalbak.

De Partij voor de Dieren heeft hierover een debat geopend in de gemeenteraad. We stellen voor dat ondernemers in een straal van 150 meter rond hun bedrijf de omgeving moeten schoonhouden. Daarmee worden zij gestimuleerd om samen te werken en hun verantwoordelijkheid voor de openbare ruimte te nemen.

Natuurlijk zijn er (ook nu al) ook goede voorbeelden van ondernemers die zich inzetten voor een schone stoep en een fijne omgeving. In de raadsvergadering van 5 oktober zal er gestemd worden over dit voorstel. We hopen dat de gemeenteraad ervoor zal kiezen om het zwerfafvalprobleem samen met bedrijven en Amsterdammers op te gaan lossen.