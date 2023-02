Opinie: ‘Ook mannen kunnen last hebben van een eetstoornis’

Beeld Getty Images

Pas ruim zeven jaar na de eerste signalen realiseerde ik me op mijn tweeëntwintigste: ik heb een eetstoornis.

Een eetstoornis is toch alleen iets voor vrouwen, dacht ik; en vast hebben velen die gedachte nog steeds. Het beeld dat ik had bij een eetstoornis was een meisje dat zichzelf uithongert om te voldoen aan het onrealistische schoonheidsideaal, mede mogelijk gemaakt door de ‘supermodellen’. De realiteit is echter dat ook jongens (of inmiddels mannen) zoals ik last kunnen hebben van een eetstoornis.

Vandaag de dag zijn het niet alleen de ‘supermodellen’ die een onrealistisch schoonheidsideaal vertegenwoordigen. Met de opkomst van socialemediaplatforms zoals Instagram en TikTok wordt elk mens een beeld voorgehouden waarbij een dun en afgetraind lichaam de standaard is. Naast dat deze ‘content creators’ het zogenaamde ‘perfecte leven’ laten zien vol met reizen, nieuwe kleding en (alleen maar) knappe vrienden, doen zij ook nog eens alsof het totaal geen moeite kost; dit zou toch het leven van iedereen kunnen zijn?

Ingewikkelde relatie met eten

Die gedachte speelt een voor mij bekende in de hand; de eetstoornis. Het is tegenwoordig bijna onmogelijk om niet te gaan twijfelen aan het feit of je wel of niet fit genoeg bent; of misschien zelfs wel ‘te dik’ bent.

De cijfers liegen er ook niet om; in 2022 werd geschat dat het aantal mensen met een eetstoornis verdubbeld was ten opzichte van twee jaar daarvoor. Er wordt geschat dat 5 à 10 procent van deze groep man is. Mannen met een eetstoornis worden echter veel moeilijker bereikt, en daarmee weinig tot niet geholpen.

Hoe zouden mannen met een eetstoornis (beter) bereikt kunnen worden? Allereerst door het besef dat een eetstoornis niet alleen iets van vrouwen is. Dit is een boodschap die geldt voor de omgeving maar vooral ook voor mannen zelf. Als omgeving kan je een (potentiële) eetstoornis bespreekbaar maken en helpen waar nodig.

Wanneer jij als man, net zoals ik, een ingewikkelde relatie hebt met eten, durf dit dan aan te merken als een eetstoornis. Slechts op het moment dat je inziet dat je een eetstoornis hebt en hierover spreekt, kan je er daadwerkelijk wat aan gaan doen.

Abel Koentjes, Amsterdam