Opinie: ‘Ook heteromannen moeten Pridevlaggen dragen’

Afgelopen zondag demonstreerden op de Dam duizenden mensen tegen het Iraanse regime. En vóór de rechten en vrijheden van Afghaanse, Iraanse en Koerdische vrouwen, die het op elk gebied zwaar te verduren hebben.

Ik was één van die demonstranten. Omdat ik nooit met lege handen naar dates of demonstraties ga, besloot ik last-minute een Afghaanse vlag te kopen. Ik ben geen Afghaan, maar vanwege persoonlijke redenen voel ik een binding met het land, dus de vlag voelde voor mij als de meest vertrouwde keuze.

Nu is het makkelijk om bij een date last-minute een attentie te vinden, zoals chocolade in een hartvormig doosje – of in het ergste geval een uit een tuin geplukte roos. Op zondag een Afghaanse vlag kopen is een aanzienlijk grotere uitdaging, want de littekens van het christendom zijn zelfs in Amsterdam nog te zien.

Minder schaars in de stad is de Pridevlag, de regenboogkleurige vlag die tegenwoordig symbool staat voor seksuele diversiteit en veel gebruikt wordt door de lhbtq-gemeenschap. In plaats van een Afghaanse vlag besloot ik daarom een Pridevlag aan te schaffen. Ik heb verder geen binding met de lhbtq-gemeenschap, buiten dat als ik mijn geaardheid zou kunnen uitkiezen, ik er dan voor zou kiezen om biseksueel te zijn, dus het voelde ergens wel vreemd om als heteroman met dat symbool te lopen.

Desondanks drapeerde ik de vlag om mijn schouders, om vervolgens naar de Dam toe te lopen. Hoewel de demonstratie nog niet was begonnen, trof ik daar tot mijn genoegen een grote menigte die leuzen scandeerde als ‘Dood aan de dictatuur’, ‘Dood aan Khamenei’ en ‘Dood aan de islamitische republiek’, overigens subiet ingetoomd door de organisatoren van de demonstratie.

Na ongeveer twintig minuten speelde mijn nicotineverslaving weer op. Ik laveerde tussen de mensen door naar de rand van de menigte, om daar een sigaret te kunnen roken zonder daar anderen mee lastig te vallen. Nietsvermoedend werd ik gevolgd door een vrijwilliger van de organisatie, die mij vervolgens aansprak en zei dat er voor mensen van de lhbtq-gemeenschap een safe space was, in het geval ik de menigte als onveilig ervoer. Ik bedankte haar vriendelijk en zei dat ik alleen maar een sigaret aan het roken was.

Het duurde een paar minuten voordat ik me realiseerde wat er precies was gebeurd. De vrijwilliger had aangenomen dat ik bij de lhbtq-gemeenschap hoorde en ging er daarom als vanzelfsprekend vanuit dat ik de menigte als onveilig zou kunnen ervaren. Blijkbaar bestaan er voor mensen uit de lhbtq-gemeenschap (voor anderen onzichtbare) demarcatielijnen die ‘veilig’ gebied van ‘onveilig’ gebied onderscheiden.

Met dat besef verdween ook direct het bevreemdende gevoel om met een lhbtq-symbool rond te lopen, en realiseerde ik me dat het juist heteromannen zijn die dat moeten doen. Zij moeten het meenemen in de gebieden die de lhbtq-gemeenschap nu als onveilig ervaart, zodat deze gebieden ooit ook voor hen veilig zijn.

Dát is waarom Coming-Outdag en regenboogzebrapaden ertoe doen. Dát is waarom we kinderen vanaf groep één moeten leren dat het oké is om verliefd te zijn op iemand van hetzelfde geslacht. En dát is waarom we het bijzonder onderwijs moeten afschaffen.