Opinie: ‘Ook Gert-Jan Segers doet mee aan het politieke spel’

‘Oeps, het kabinet wás al gevallen’

Vanwege het gestuntel en geblunder van onze volksvertegenwoordigers bij de ernstige perikelen in Afghanistan dacht ik dat het kabinet hierop wel zou kunnen vallen. Oeps, dacht ik gelijk, dit kabinet is een half jaar geleden al gevallen. Dat krijg je als de formatie zo lang duurt en men voort­regeert alsof er niks aan de hand is.

J.W. Nieuwpoort, Alkmaar

‘Ook Gert-Jan Segers doet mee aan het politieke spel’

De heer Gert-Jan Segers van de ChristenUnie vindt het gênant dat er na vijf maanden nog geen kabinet is. Maar ook de heer Segers doet mee aan het politieke spel. Het is niet alleen gênant maar ook onverantwoord dat er op dit moment geen volwaardig kabinet is, gezien de problemen waar Nederland voor staat. Wat te denken van de humanitaire, woning-, onderwijs-, gezondheids- en veiligheidscrisis waar dagelijks in de media over wordt gesproken. En dan hebben we het maar niet over de afhandeling van de toeslagenaffaire en de aardbevingsschade in Groningen. Kortom, het wordt tijd voor actie!

Ruud Boelens, Ter Aar

‘Slecht voorbeeld voor anderen die willen varen’

Het tv-programma Denkend aan Holland is een aanfluiting op het nautisch vlak. Achteloos wordt algemeen erkend jargon als stuurboord en bakboord vervangen door rechts en links. Zowel bij koersverandering als bij duiding naar de wal. Het schip vaart met een overdaad aan stootwillen aan beide boorden gewoon verder. Los van het aanzien en de weerstand door het water past het deze bescherming direct na het verlaten van de wal binnenboord te halen. Zonder goed gebruik van de waterkaart waarop alle hoogte, breedte en diepte voor de doorvaart is aangegeven, wordt lachend de steng van het mastje afgevaren bij een te lage brug. Ken je schip en ken je route. De schipper, zo je wilt kapitein André van Duin houdt meer bakboordwal dan het verplichte stuurboordwal. En een passerende roeiboot krijgt commentaar op de peddels. Dat zijn riemen. Nooit spanen of peddels.

Het zou ze sieren alleen die zaken te benoemen waar ze kennis van hebben. En het halen van een erkend vaarbewijs is beslist een stap in de goede richting. Dit programma is daarmee een heel slecht voorbeeld voor anderen die overwegen te gaan varen. Ik wens ze beterschap.

Peter de Graaf, Hoofddorp

‘Fijne speeltuin voor kinderen met handicap’

Wat jammer dat speeltuin De Gibraltar in West, hoewel zij hier zoveel moeite doen, nog steeds niet bekend is bij alle ouders met kinderen die een handicap hebben. Deze speeltuin heeft zelfs een rolstoelschommel en is goed bereikbaar. Zij hebben zelfs prikkelarme zondagen voor kinderen die niet om kunnen gaan met de normale drukte in een speeltuin. Ik hoop hiermee de ouders te bereiken die dit nog niet weten.

Sylvia Hommes, Amsterdam

‘Ah, good old John Jansen van Galen’

Wat een aangename ervaring om te lezen (Het Parool van 30 augustus) hoe verfrissend iemand als good old John Jansen van Galen aankijkt tegen de politieke status quo in ‘het Haagse’. Zou graag vaker van hem over dit onderwerp lezen.

Kees Schiferli, Amsterdam