Opinie: ‘Ook de bond heeft geen briljante oplossingen voor het lerarentekort’

Kent u het lied: Er zit een gat in mijn emmer? Een grappig duet over een emmer die kapot is en gerepareerd moet worden. Na veel ge-heen-en-weer moet er water komen om hem te maken. Maar: ‘Hoe haal ik dat water?’ zegt de een. De ander: ‘Met een emmer’. En de eerste weer: ‘Er zit een gat in mijn emmer’. En dan is de cirkel rond en u raadt het: het probleem is niet opgelost.

Aan dat lied moest ik denken toen ik in de maandagkrant de opinie van Mohammed Guellaï en Thijs Roovers las.

Groter tekort

Er is een zeer groot tekort aan bevoegde leraren. In het hele land, maar vooral in de grote steden. In het Amsterdamse basisonderwijs gemiddeld 17 procent. Tel daarbij op het ‘gewone’ ziekteverzuim. Een op de vijf groepen in de hele stad – in sommige wijken veel meer dan in andere – heeft geen bevoegde leerkracht voor de klas.

De schoolbesturen en de schooldirecteuren doen alles wat in hun mogelijkheden ligt om het probleem aan te pakken: leerkrachten werven, leerkrachten behouden, stageplaatsen aanbieden, begeleiden van nieuwe leraren, aanbieden van scholing, trainingen, met de gemeente onderhandelen over extra voorzieningen voor leerkrachten, samen met de gemeente met het Rijk onderhandelen over maatregelen enz.

In mijn rol als voorzitter van de raad van toezicht van een van de Stichtingen voor Openbaar Basisonderwijs in Amsterdam zie en hoor ik het al jaren gebeuren en zie ik welke inspanningen bestuurders en directeuren leveren, hoe hard ze eraan trekken. Maar het is niet genoeg: het tekort wordt eerder groter dan kleiner.

Twee maanden geleden verscheen er in deze krant een interview met drie Amsterdamse schoolbestuurders. De strekking was: het probleem is zo groot, we moeten gaan denken aan ‘anders organiseren’. Ze zeiden dat niet omdat zij een nieuw ‘management-trucje’ wilden uitproberen. Natuurlijk willen ook zij het liefst voor iedere klas een bevoegde docent. Ze zeiden het omdat de situatie zo ernstig is.

Er werd stevig op gereageerd. Met name door de woordvoerder van de vakbond AOb, tevens een van de schrijvers van het artikel waar ik op reageer. Hij sprak er schande van. Het was de taal van ‘de snelle jongens’, zei hij, van managers die geen idee hebben hoe het er in de klas aan toe gaat, het was ‘spreadsheetmanagement’. Hij wist hoe het wél moest.

Niets nieuws

Daarover werd een avond georganiseerd in de Balie met als titel: ‘Hoe kan het wel?’ Een van de vakbondsbestuurders van de AOb deed verslag in een lange serie tweets. Ik was heel benieuwd wat de oplossingen zouden zijn nu die ‘managers’ in hun ogen zo hadden gefaald. Ik heb de tweets van die avond gelezen en herlezen.

Ze zal toch niet alle briljante ideeën die die avond te berde zijn gebracht onvermeld hebben gelaten? Het ging over dezelfde knelpunten die al jaren worden genoemd: reiskosten, woningtekort, stagevergoeding. Ik heb niets nieuws gehoord of gelezen.

En dan nu dit artikel als reactie op een ingezonden stuk van bestuurskundige Odette ten Have-Posthuma, waarin zij serieuze voorstellen doet om anders te organiseren. Maar ook dat is volgens de schrijvers Guellaï en Roovers een ‘zot proefballonnetje’.

Het alternatief is volgens hen het reeds lang bekende vijfpuntenplan van de AOb dat hier prominent naar voren wordt gebracht. Laten we die punten eens bekijken:

1. Vaste aanstellingen. Check! Gedaan.

2. Goede arbeidsvoorwaarden. Check!

3. Goede begeleiding van startende leerkrachten. Check!

4. Meer tijd voor het vak. Betekent dat minder lesgeven? Meer voorbereidingstijd?

5. Kleinere klassen.

Ik gun het iedere leerkracht. Ik gun het ieder kind. Zeker in de grote steden. Maar voor punt 4 en vooral voor 5 hebben we toch echt meer leraren nodig. Maar hoe dan? Waar komen die vandaan? ‘Er zit een gat in mijn emmer….’

Het lijkt erop dat de AOb vooral roept dat er meer leraren moeten komen. Dat is mooi, daar ben ik het mee eens. Maar, helaas, ook zij hebben geen idee waar we die vandaan moeten halen.

Minder hoog van de toren blazen

Totdat we van de bond een briljant voorstel krijgen om het probleem van het lerarentekort echt op te lossen, stel ik voor dat ze iets minder hoog van de toren blazen. En doen alsof alleen zij weten ‘hoe het wel kan’.

Laten we de krachten bundelen, laten we ideeën uitwisselen, laten we samenwerken: leraren, bestuurders, politici, wetenschappers, vakbondsbestuurders. Het probleem is te groot om ons te kunnen permitteren om mogelijke (deel-)oplossingen, voorstellen, ideeën en onderzoeken als niet voldoende of niet relevant of niet perfect terzijde te schuiven.

Marian Dekker.

Marian Dekker is voorzitter van de raad van toezicht van Openbaar Basisonderwijs AWBR.