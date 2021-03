Opinie: ‘Ook absurde vragen van jongeren verdienen antwoord van de minister’

Defano Holwijn van FC Avondklok. Beeld Nelloshots

Bijna elke avond om negen uur gaat de Instagramsessie van entertainer Defano Holwijn genaamd FC Avondklok live. Met name jongeren kijken ernaar en praten mee. Donderdag had Holwijn niemand minder dan minister Hugo de Jonge (Zorg) te gast.

Tijdens deze livesessie konden jongeren vragen stellen, die Holwijn voorlas. De ruim twintigduizend kijkers maakten ook duidelijk dat ze niet zaten te wachten op lange antwoorden en politieke correctheid.

Al snel kwam het gedachtengoed van de kijkers naar voren. Iemand wilde weten of Nederland subsidie krijgt van wereldgezondheidsorganisatie WHO als er meer coronadoden worden vastgesteld. Veel kijkers toonden zich sceptisch over het feit dat de minister zelf nog niet is gevaccineerd, maar hebben geen weet van de routekaart en dat er een systeem achter het ­vaccinatiebeleid zit.

Wantrouwen, ongeloof en onbegrip heersten er richting de minister. En zijn antwoorden leken ook bijna niet uit te maken, want tijdens het verhaal van De Jonge werd er diverse malen in de comments gereageerd dat de minister loog of de waarheid verdraaide. Zelfs toen De Jonge vertelde dat zijn vrouw zijn haar knipt, werd dat niet geloofd. ‘Hij liegt sowieso.’

Waar in eerste instantie was gezegd dat de livesessie maar 15 minuten zou duren, werd het ruim 45 minuten. Holwijn sloot af door tegen de kijkers te zeggen: “Linksom of rechtsom kun je hier iets uithalen.”

Hoe absurd de vragen van de kijkers misschien ook lijken, het zijn wel de vragen waarop deze jongeren antwoord willen. Ons verstoppen onder het mom van ‘we moeten geen aandacht besteden aan aparte theorieën’, werkt niet. De vragen laten het gedachtegoed van deze jongeren zien, namelijk dat ze niet geloven in het coronabeleid en denken dat het nieuws nep is.

De opkomst van complottheorieën en waandenkers moeten we keihard bestrijden. Dus laten we vooral deze jongeren dit soort absurde vragen laten stellen, blijkbaar is dat nodig. Ik denk dat het tijd is om nog meer van dit soort informele gesprekken te voeren. Zonder ingestudeerde vragen, zonder persvoorlichter erbij, maar gewoon vragen van en door ­jongeren.

Wat kun je anders nog doen om ­deze jongeren de waarheid wél te ­laten geloven?

Yasmina el Ouardani, Amsterdam