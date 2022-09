Opinie: ‘Onze boeren hebben het recht om eens goed boos te zijn’

Aanhangers van actiegroep Nederland in Verzet protesteren tegen het huidige regeringsbeleid en de saneringen voor de boeren in het bijzonder. Beeld ANP / Sandra Uittenbogaart

In de verkleedkist van de kinderen heb ik deze week mijn boerenzakdoek teruggevonden. En in mijn hoofd ben ik direct terug in mijn kinderjaren in Drenthe. Als 10-jarig jongetje bij voetbalclub Vitesse ’63; wij wonnen alles. Omdat we als team onverslaanbaar waren in de wijde omtrek van ons Drentse dorpje, had iemand bedacht dat we een boerenzakdoek om ons voorhoofd konden binden. Want als beresterke, ruwe boeren voelde ons team zich extra stoer.

Verwerpelijke acties

Inmiddels zijn we een kleine dertig jaar verder en hebben die zakdoeken een andere lading. Bij rode zakdoeken denk je niet meer aan stoere, dappere mannen, maar aan boze, lompe boeren. En laten we eerlijk zijn: boeren zijn inderdaad vaak genoeg lomp. Lompe boeren die politici bedreigen met hun trekkers of erger. Lompe boeren die op snelwegen rotzooi trappen en de boel slopen. Stuk voor stuk verwerpelijke acties natuurlijk.

Toch vind ik het geen verrassing dat de boeren juist nu zo lomp boos zijn. Omdat de overheid hen jarenlang heeft opgejut en heeft gesponsord om keihard te groeien, om ze daarna jarenlang steeds onmogelijkere begrenzingen op te leggen. Zodat de ene na de andere boer omvalt. Boeren hebben het recht om eens goed boos te zijn. En het is aan jou en mij om te zien dat die woede niet voor niets is. Daarom doe ik vandaag mijn boerenzakdoek weer om. Omdat ik zo graag wil, dat we weer zien dat boer zijn een eervol beroep is.

‘Het zout van deze aarde’

Als ik vandaag een ding mag meegeven: word ook als een boer. Een boer is een mens die niet van opgeven weet. Die afziet. Die met weer en wind z’n schouders eronder zet. Die onverslaanbaar is. Die soms voor veel maar vaak voor weinig werkt. En dat omwille van de ander, de ander die eten moet. Boeren zijn het zout van deze aarde. Op mensen zoals zij bouwen wij dit land. Zodra boeren lomp boos worden, moet er bij ons een alarmbel gaan rinkelen. Want boeren zijn geen mensen die zeuren, zeiken of klagen. Heus ze zijn niet perfect en er valt nog veel te winnen voor onze planeet. Maar deze trouwe werkers staan voor dag en dauw voor ons klaar. Nu is het tijd dat wij eervol met de boeren omgaan. Dat wij ook voor hen opstaan.