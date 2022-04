Opinie: ‘Ontbreken van twijfelcultuur in Rusland is de reden waarom de propagandamachine van het Kremlin zo goed werkt’

De leeszaal in de nationale bibliotheek van Rusland in Sint-Petersburg. Beeld Getty

Wanneer president Loekasjenko in 2004 mijn universiteit sluit, verhuis ik naar Rusland. Ik had ervoor kunnen kiezen om te gaan studeren in het prachtige Praag, Warschau of het wonderlijke Krakau, maar mijn oma zegt dat iedere ontwikkelde jongeman eenvoudigweg verplicht is om tenminste een paar jaar van zijn leven in Sint-Petersburg door te brengen. Om de een of andere reden luister ik naar haar.

Oktober, natte sneeuw. Al op de eerste dag word ik twee keer bijna van mijn sokken gereden op een zebrapad (mij lijkt het dat je bij groen licht mag oversteken – niks daarvan). Ik zie een wapengevecht en een roedel zwerfhonden die me niet goedgezind lijkt. Een paar honden janken eensgezind. Weinig prettigs (voor een eerste dag). Ik zie honderden gebouwen die op instorten staan, maar de grootste schok ligt voor mij in de taal.

Ver van de waarheid

Zoals gezegd had ik voor mijn verhuizing naar het grootste land ter wereld het geluk om filosofie te studeren aan de Europese humanitaire universiteit van Minsk, waar de docenten ons één heel eenvoudige regel inprentten: je moet elke zin beginnen met het woord ‘waarschijnlijk’. ‘Waarschijnlijk zus en zo, waarschijnlijk dit en dat.’ Nooit weten we iets absoluut zeker, we zitten ver van de waarheid. We kunnen alleen maar veronderstellen. Bij debatten spreken we slechts ons standpunt uit, en dat is hoogstwaarschijnlijk onjuist. ‘“Waarschijnlijk” is de enige geoorloofde vertrekhaven van elke gedachte,’ benadrukten mijn docenten. Het enige wat we kunnen doen is aarzelen, vragen stellen en behoedzaam, stap voor stap, de fragiele waarheid benaderen, die hoogstwaarschijnlijk direct in onze handen uiteen zal vallen. Wij hebben geleerd, naar Descartes: ik twijfel, dus ik ben.

Al op dag één begrijp ik dat die regel in Rusland bijna nergens opgaat. Hier begint elke uitspraak in de regel met de zinswending ‘echt waar’. Een parasiet? Nee, symptomatisch.

‘Echt waar, iedereen in Europa is gay’, ‘echt waar, iedere scheidsrechter haat ons voetbalelftal’, ‘echt waar, Poetin is een groot leider’, ‘echt waar, al het kwaad komt uit Amerika’, ‘echt waar, wij Russen zijn het door God uitverkoren volk’.

Met de tijd ben ik eraan gewend geraakt dat maar weinig mensen in Rusland de gewoonte hebben te twijfelen. Ik denk dat in dat ‘echt waar’ een enorme hoeveelheid problemen van de Russische maatschappij besloten ligt. Naar mijn idee (al kan ik er natuurlijk naast zitten) ligt een van de fundamentele problemen hierin besloten: twijfelen en je fouten toegeven staan gelijk aan verlies. De Russische mens sterft liever dan te erkennen dat hij fout zat. Twijfelen betekent hier dat je je zwakte toont, terwijl er voor zwakte in dit land, waar kracht al eeuwenlang verheerlijkt wordt, beslist geen plaats is.

Leren wat je mág leren

Het hele Russische onderwijssysteem is zo ingericht dat een mens hier niks leert, maar louter kennis ontvangt. Kennis wordt hier niet vergaard, maar overgedragen, net als corona. Recentelijk is de laatste liberale universiteit in Rusland opgeheven, waar je zelf je vakken mocht kiezen. Van nu af aan kun je alleen nog maar leren wat je mág leren. Mentoraten, seminars: allemaal onzin! Waarom, hoezo? In het grootste land ter wereld houdt men nog altijd van plechtige afdraaicolleges.

Tijdens die manifestaties wordt geen betrokkenheid van je verwacht, maar slechts volgzaamheid en aanvaarding. Luisteren, aantekenen, leren, slagen. Vragen stellen is niet nodig, ten minste iets onthouden is noodzakelijk. Het resultaat is een enorme hoeveelheid mensen die hun zinnen beginnen met de zinswending ‘echt waar’. Waarom? Omdat ze eraan gewend zijn geraakt dat ze zogenaamd ‘geverifieerde’ kennis voorgeschoteld krijgen. ‘Echt waar, ik weet het antwoord!’ – ‘Hoezo?’ – ‘Omdat ik daar ergens iets over gehoord heb, op school of op tv…’

Misschien liegt de tv tegen je? Echt niet!

Niet luisteren, maar overschreeuwen

Het is moeilijk om met een Rus te discussiëren, of het nu een liberaal is of iemand die de liberalen de scheldnaam liberast geeft [een samentrekking van liberaal en pederast (vert.)]. In Rusland bestaat geen twijfelcultuur. De meeste mensen met wie ik hierover heb gepraat zijn oprecht van mening dat het er in een woordenstrijd om gaat om de ‘tegenstander’ te overtuigen, en geenszins om ook maar een stap dichter bij de waarheid te komen (als dat überhaupt al mogelijk is). Programma’s op de Russische televisie lijken daar een goede bevestiging van. Hier is het voornaamste doel niet naar de opponent te luisteren, maar deze te overschreeuwen.

Lokale leiders twijfelen nooit ergens aan, plaatselijke gedeputeerden hebben overal een antwoord op, het ministerie van Buitenlandse Zaken is voor mijn gevoel volledig op de hoogte van de geschiedenis van de mensheid, tot de laatste dag aan toe. Eén ding begrijp ik alleen niet: waarom hebben ze, met zo’n volmaakt niveau van alwetendheid, tot op heden nog geen antwoord gevonden op het kip-eivraagstuk? (maar waarschijnlijk weet ik iets niet.) De president vindt het al helemaal niet nodig om zich te verlagen tot het niveau van ‘waarschijnlijk’. In al zijn regeringsjaren heeft Poetin niet één keer deelgenomen aan een echt debat. Ontstaat de waarheid uit woordenwisselingen? Nee, de waarheid ontstaat uit zijn hoofd! Echt waar? Waarschijnlijk…

Twijfelen is tijdverspilling

Voor mijn gevoel werkt de Russische propagandamachine alleen maar zo glorieus omdat de samenleving niet twijfelt. Een overbodige stap, een nutteloze functie. Tv-kijkers achten het niet nodig om in twijfel te trekken wat de staatszenders hun voorschotelen. Medewerkers van de staatstelevisie twijfelen niet aan de straffeloosheid van hun daden, ze twijfelen niet aan de methodiek die hun vanuit het Kremlin wordt opgedragen. Twijfelen is tijdverspilling en leidt alleen maar tot problemen. Niet twijfelen is makkelijk en brengt zelfs uitkomst.

Om ineens te gaan twijfelen is het noodzakelijk om jezelf op zijn minst één alternatief voor te leggen. Om jezelf op zijn minst één alternatief voor te leggen is het noodzakelijk om extra moeite te doen. De vraag rijst: waarom zou je? Waarom twijfelen als alles zo ook ‘echt’ wel duidelijk is? Als er ‘echt’ mensen zijn die alles al voor je hebben gedaan en besloten? Waarom aarzelen als het ‘echt’ niks verandert, als het allemaal ‘echt, echt, echt waar’ is…

Diep geworteld

Terwijl ik in de huidige situatie probeer te begrijpen hoe een oorlog met Oekraïne bestaanbaar is, moeten we niet vergeten dat de tegenvraag in de Russische samenleving niet gesteld wordt. Waarom zou deze oorlog niet bestaanbaar zijn als alle Oekraïners ECHT nazi’s zijn en als hun grond ECHT van ons is? Wat er in de laatste weken in Oekraïne gebeurt is geen toevallig conflict, maar een conflict dat kan bestaan door fundamentele problemen binnen de Russische samenleving, een conflict dat diep geworteld is in het ontbreken van een twijfelcultuur.

In Rusland is men het verleerd om naar elkaar te luisteren, in Rusland is men het verleerd om een alternatief standpunt in te nemen. In Rusland is men het verleerd om aan hun eigen gedachten te twijfelen, als ze het al ooit hebben gekund. Russen zijn geneigd te houden van wat ze zeggen. Russen (ongetwijfeld niet alle) hebben graag gelijk; dat is een eigenaardigheid van het nationale karakter en als het zo nog langer doorgaat, valt er weinig goeds te verwachten in de komende eeuwen. Trouwens, waarschijnlijk zal ik er wel naast zitten…