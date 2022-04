Opinie: ‘Ons onderwijs zal niet verbeteren door alléén extra scholing van leerkrachten’

Beeld ANP

Grote zorgen over de kwaliteit van het onderwijs, zo lezen we in het rapport De Staat van het Onderwijs dat de onderwijsinspectie vorige week presenteerde. De onderwijsinspectie denkt aan verbetering door de deskundigheid van de leerkrachten te versterken. Dat lijkt mij een goed idee, leerkrachten hernieuwd te scholen. Cursussen en opleidingen over didactiek, gefundeerd op gedegen wetenschappelijk onderzoek. Maar, scholing alléén is niet genoeg.

Geen snelle oplossingen

Een enkel adviesbureau denkt het probleem snel en simpel op te lossen. Bijvoorbeeld door cursussen met titels als ‘Foutloos leren rekenen in twaalf weken’, of door leerkrachten de eenvoudige rekenregels te leren, in de veronderstelling dat ze dan ook automatisch goed rekenonderwijs zullen kunnen geven. Was het maar zo simpel. Maar helaas, ‘een goed paard maakt nog geen goede ruiter’.

Als de oplossing zo makkelijk was, dan zou het probleem niet zo groot zijn.

Er bestaan geen snelle oplossingen voor het versterken van de deskundigheid van leerkrachten én het verbeteren van het onderwijs. Daarvoor is tijd nodig. Tijd die moet worden besteed aan de ontwikkeling van inzichten bij leerkrachten in de didactische processen en het op basis daarvan vormgeven van een onderwijspraktijk die het leren van de scholieren mogelijk maakt.

Aandacht voor de werkvloer

De bedoeling van scholing, in de vorm van cursussen en opleidingen, is dat de kwaliteit van het onderwijs van de leraar én het leren van de leerlingen verbetert. Een open deur zou je zeggen, maar in de praktijk wordt die doelstelling regelmatig uit het oog verloren. Het geleerde in een cursus direct toepassen in de eigen onderwijspraktijk is niet vanzelfsprekend. Daarvoor zijn nodig:

1. Een duidelijke opvatting bij de schoolleiding en het middenkader hoe ‘bij ons goed onderwijs eruitziet’. Dat voorkomt dat elk goed bedoeld advies van buiten leidt tot onzekerheid.

2. Die opvatting breed delen in het lerarenteam en daar ruimte geven om reacties met elkaar te bespreken.

3. Een directie die stimuleert dat verwerking in de praktijk plaatsvindt, daar faciliteiten voor beschikbaar stelt en regelmatig de resultaten volgt of laat volgen. Want, net zoals bij koken: je moet erbij blijven.

4. Een middenkader (bijvoorbeeld interne begeleiding) dat leerkrachten op de werkvloer ondersteunt en begeleidt. Regelmatig lessen observeren, nabespreken en afspraken maken over aanpassingen. Een steeds terugkerende cyclus die gedurende minimaal een jaar wordt volgehouden of zolang resultaat uitblijft.

Naïef

Alleen investeren in veelbelovende cursussen van handige aanbieders en dan verwachten dat daarmee de leerresultaten van de leerlingen omhoog gaan, is van een naïviteit die we ons niet kunnen veroorloven. De leerlingen vragen echt meer van ons.

Nico Eigenhuis is pedagoog en onderwijskundige en partner bij Animaz, Amsterdam.