Opinie: ‘Ons kabinet hanteert de ‘salamitactiek’’

‘Wie komt er op Bobs begrafenis?’

Vorige week schreef ik in deze krant over onze buurman Bob, die ik miste. Hij werd thuis tussen zijn spullen gevonden. Nu belde het Team Uitvaarten van de gemeente. De medewerker klonk opgewekt, anders zou het leven misschien wel heel treurig worden.

Ik sprak Bob niet vaak, maar ben misschien wel de enige die dat überhaupt deed. Hij was echt solo, monter en dapper. Van welke muziek hij hield, begraven of cremeren; de vragen gaan best ver. Nee, geen Herman Brood en beslist geen klassiek of Italiaans gezwijmel. Een levenslied, een Amsterdams levenslied lijkt me echt iets voor hem. Met zijn lange witte krullen.

Nu wordt Bob komende week begraven, rond de tijd dat hij dagelijks met zijn fiets vertrok om de eilanden te gaan verkennen. Hij was postbode, elastieken om het stuur.

Rocco, onze hond die Bob goed kende, mag jammer genoeg niet mee naar de uitvaart.

Johannes Bongers, Amsterdam

‘De belastingbazen kunnen rustig slapen’

De Belastingdienst moet een boete van 2,75 miljoen euro betalen voor de toeslagenaffaire. Toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens deelt de boete uit vanwege ernstige overtredingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat is wel heftig! Daar zullen de verantwoordelijke bazen van de Belastingdienst wel erg van schrikken. Want waar moeten ze dat geld vandaan halen? O ja, bij de belastingbetaler natuurlijk. Pfff, de belastingbazen kunnen gelukkig weer rustig gaan slapen.

Davey Schravenmade, Santpoort-Noord

‘Ons kabinet hanteert de ‘salamitactiek’’

En weer vond één van de kopstukken van onze coronabestrijding, ditmaal Ernst Kuipers, het nodig om prematuur goed nieuws te uiten (afgelopen maandag). Het aantal ziekenhuis opnames was al een paar dagen gedaald tot onder de 300 per dag, en dat was goed nieuws. Prompt is het de dag erna 321 (bron Het Parool).

Binnen projectmanagement bestaat een bekend credo om bij een project betrokkenen gemotiveerd te houden: ‘underpromise, overdeliver’ (excuus voor het Engels). Met daartegenover de tactiek die door de minder goed projectmanagement wordt toegepast: de ‘salamitactiek’ wat zoveel betekent als het slechte nieuws in plakjes brengen, ook als je weet dat de volgende tegenvaller er al aan zit te komen. Een aanpak die tot veel irritatie en weinig vertrouwen in een uiteindelijk goede afloop leidt. Het lijkt duidelijk welke stijl ons kabinet en, in ieder geval een deel van, onze belangrijkste covidbestrijders hanteren.

Jeroen Bos, Amsterdam