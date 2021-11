Opinie: ‘Ons kabinet denkt als een aandeelhouder van Shell’

Beeld Getty Images/EyeEm

‘Ons kabinet denkt als een aandeelhouder van Shell’

‘Action, action, action!’ riep Mark Rutte moedig in Glasgow om aan te geven wat hij van alle aanwezigen wilde zien. Maar toen hij zelf in actie moest komen voor het milieu, beriep hij zich op de demissionaire status van ons kabinet dat niet zulke grote besluiten meer kon nemen.

Nu de vijand van datzelfde milieu, oliemaatschappij Shell, aankondigt naar het belastingvriendelijke Engeland te gaan verhuizen roept ons kabinet ‘Tax, tax, tax!’ en vindt het zich niet te demissionair om de dividendbelasting weer af te schaffen zodat Shell blijft. Ons kabinet geeft daarmee aan net als de aandeelhouders van Shell te denken. Zolang er geld mee is te verdienen, komt het milieu op de tweede plaats.

Jeroen Goeman Borgesius, Amsterdam

‘Het koninklijke sprookje moet in stand gehouden worden voor commerciële belangen’

Veel aandacht voor het boek over Amalia. Het is natuurlijk allemaal strategisch bedacht als de zogenaamde spontane opmerking van Maxima ‘een beetje dom’... Over elk woord, elke letter en elk leesteken in dat Amaliaboek is goed nagedacht door communicatie- en marketingmedewerkers. De toekomstige koningin moet immers de harten van de bevolking winnen. Ook het briefje waarin ze eerder afstand deed van haar royale salaris is uiteraard door communicatie- en marketingdeskundigen bedacht en geschreven. Het scoort immers goed.

En de media spelen het spelletje allemaal mee. Anders overleven die bladen en rubrieken niet. Het sprookje moet in stand gehouden worden voor hun commerciële belangen. Amalia zal zeker wel een aardige meid zijn. Ik gun haar het allerbeste, en dat is vermoedelijk niet de Kroon. Alleen kinderen zijn daar blij mee. Dat is overigens ook te lezen in dat boek.

Tom Heijnen, Amsterdam

‘Geef mij maar voetbal!’

Voetbal was altijd de belangrijkste bijzaak in het leven. Gezien de aandacht in de media is voetbal nu vervangen door een boekje over Amalia... Geef mij maar voetbal!

Gregor Niessen, Amsterdam

‘Coronasceptici informeren, hoe dan?’

Karin Spaink schrijft dinsdag in haar column dat we werk moeten maken van het terugdringen van het virus en tegelijkertijd onze grondrechten moeten behouden. Onder andere om de sceptici beter te informeren, omdat we dat volgens Spaink niet genoeg hebben gedaan. Kan Spaink misschien ook aangeven hoe dat moet zonder voor NSB’er, schaap, niet wakker, etc. te worden uitgemaakt? Ik heb zelf trouwens iemand voor ‘simpele ziel’ uitgemaakt op Facebook toen die persoon de QR-code met de swastika vergeleek. Ik ben door Facebook een maand geblokkeerd. Hoe had ik dat wel moeten aanpakken?

Edgard Gommeren, Amsterdam

‘1-2-3 en hup naar de V’

Ik lees in Het Parool voortdurend over de keuze tussen 1G, 2G of 3G. Ik zou dat graag willen vervangen door 1-2-3 en hup naar de V, waarbij V uiteraard staat voor Vaccinatie.

Rudy Schreijnders, Maarssen