Opinie: ‘Online gokaanbieders: doe méér om gebruikers te beschermen tegen verslaving’

De Kansspelautoriteit (Ksa), de toezichthouder op de markt voor kansspelen, viert deze week haar tienjarig bestaan en dat wordt gevierd met een thema: ‘Veilig spelen. Nu en in de toekomst’. Maar ik zie geen reden voor een uitbundig feest.

Ik heb al eerder in deze krant geschreven dat het verslavingspreventiebeleid van de online aanbieders, verplicht volgens wet- en regelgeving, een wassen neus is. Je mag als speler je eigen limieten bepalen, er is geen inkomenscontrole bij registratie en de accounts van de verschillende casino’s zijn niet aan elkaar gekoppeld. Je kunt 24/7 online gokken en binnen no-time financieel aan de grond zitten. Dwangmatig gokken is een emotioneel probleem, en ik vind het stuitend en misdadig dat spelers niet beschermd worden – volgens de wet zijn aanbieders dat wel verplicht.

50.000 euro per maand

Een van mijn cliënten, een 27-jarige studente, maakte eind december 2021 een account aan bij Jacks.nl. Ze kon zonder problemen een limiet van 50.000 euro per maand instellen. Hoezo limiet? Voor wie nog nooit gegokt heeft: je kunt dan dus 50.000 euro storten in één maand (maar geen euro meer). Dag- en weeklimieten hoefden niet ingesteld te worden. Een dag later stortte mijn cliënt vanaf haar studentenrekening tien keer duizend euro. Naar aanleiding van deze stortingen ontving ze een mail met de volgende vragen: vallen deze bedragen binnen jouw comfortzone? Heb je tijd en geld om op onze site te spelen?

Verder werd ze erop gewezen dat ze haar limieten kon aanpassen, indien nodig. Plus een link naar een zelftest. Wat attent van Jack’s Casino. En vooral lekker vrijblijvend, want je moet je beste melkkoe vooral niet uit de stal jagen.

Wanneer iemand binnen een etmaal 10.000 euro stort moet er onmiddellijk persoonlijk contact met de speler worden opgenomen, niet per mail maar per telefoon. Het account moet eventueel geblokkeerd worden, de speler moet worden doorverwezen naar Cruks (een register waarin spelers worden opgenomen die problemen hebben met gokken) of een andere instantie. Mijn cliënt had op zijn minst gevraagd moeten worden: hoe gáát het met je?

Maar nee, geen enkele passende interventiemaatregel uit het verslavingspreventiebeleid werd uit de kast getrokken. Mijn cliënt heeft ongeremd verder kunnen gokken, met als resultaat een verlies van ruim 20.000 euro in twaalf dagen tijd.

Wat ongelooflijk dom van haar, zult u nu denken. Dat vond mijn cliënt zelf ook en in alle paniek heeft ze met mij contact opgenomen.

Zorgplicht

Omdat ik deze werkwijze zo schandalig vond, want dit is namelijk alles behalve voldoen aan je zorgplicht, heb ik contact opgenomen met de ceo van Jack’s Casino. Hij erkende dat er het een en ander was misgegaan: het softwaresysteem in Malta functioneerde nog niet optimaal. Pardon? En waarom zitten Nederlandse gokbaronnen met hun handel en wandel eigenlijk op Malta? Dat is heus niet vanwege de Maltese keuken. De ceo was het met me eens: het verhaal verdiende niet de schoonheidsprijs; daarom zou de wettelijke vertegenwoordiger van Jack’s Casino contact met mijn cliënt opnemen.

Een lang verhaal kort: mijn cliënt is met behulp van een advocaat een klachtenprocedure gestart. Toen ik de reactie van de directeur Legal & Business Development las, geloofde ik mijn ogen niet. ‘Uw cliënt is een volwassen, hoogopgeleide vrouw, die voor een bepaalde limiet heeft gekozen.’ Met andere woorden: eigen schuld, dikke bult. We weten inmiddels allemaal dat verslaving alle lagen van de bevolking treft, dat het ons allemaal kan treffen: dik, dun, slim, dom, wit, zwart, hetero, gay, oud en jong. Verslaving, dat is pas écht inclusief.

En dan kun je als chef van de toko nog zulke chique Engelse titels onderaan je brief zetten, je bent en blijft in mijn ogen een ordinaire gokboer. Het gaat jou kennelijk niet om het welzijn van je spelers, het gaat jou niet om het nakomen van je zorgplicht, nee, het gaat jou enkel en alleen om het binnenharken van zoveel mogelijk geld. Anders waren jullie via een non disclosure agreement mijn cliënt wel financieel tegemoetgekomen.

Dit schrijnende voorbeeld is slechts een van de vele. Daarom, beste Kansspelautoriteit en minister Franc Weerwind: ga zo snel mogelijk handhaven op het naleven van de zorgplicht door online kansspelaanbieders met een vergunning in Nederland. Stop deze malafide praktijken, want het zal maar over jouw kind, broer, zus, vader, moeder of partner gaan.