Opinie: ‘Ongezonde snacks aanpakken? Doe eerst iets aan alle drugsmoorden’

‘Ongezonde snacks? Pak de moorden aan’

Erg moeten lachen om het artikel van David Hielkema en Laura Obdeijn dat Amsterdam snacks de deur uit doet. Met een burgemeester die vrijwel niet handhaaft op de coronatoegangspas, in een stad waar een drugsmoord op elke hoek van de straat gekocht kan worden, is dat toch een giller. Natuurlijk is ongezond voedsel slecht, maar laat ze eerst naar die andere zaken kijken en oplossen voordat ze dit aanpakken. Bovendien liggen de supermarkten vol met goedkoop ongezond voedsel, waarbij alleen een nationale aanpak en suikertaks helpt.

Olga de Meij, Amsterdam

‘De Hollandsche Manege is geen feesthal, ook niet tijdens ADE’

Dit weekend waren de laatste dagen van het Amsterdam Dance Event. Hartstikke leuk voor de fans dat de stad weer in het teken stond van dj’s, dans en feesten. Dit jaar was een van de feesten in De Hollandsche Manege op de Overtoom, een historisch gebouw met naar ik begreep zo’n vijftig paarden. De gemeente heeft een vergunning afgeven voor drie dagen ADE op deze locatie.

De manege staat midden in een woonwijk. Zelf woon ik ongeveer 10 meter naast de manege. Vanaf mijn balkon en slaapkamerraam kijk ik erop uit. Volgens Vincent Valk (60), eigenaar van de paarden, zijn de muren van de stallen zo dik dat de bastonen daar nauwelijks te horen zijn, las ik in Het Parool. “Bovendien zijn de paarden wel wat geluid gewend. Verkeersgeluiden van de Overtoom, gillende kinderen, enzovoorts.” Maar de buren hadden drie dagen kotsende en piesende feestgangers voor hun huizen, xtc-pillen in een portiek en een lachgasverkoper die goede zaken deed. Van 3 uur ’s middag tot 11 uur ’s avonds was het geluid in mijn huis gelijk aan een motorbende die hun motoren lekker hard lieten brullen.

De historische Hollandsche Manege is geen feesthal. Geen goed geïsoleerde Paradiso of Melkweg, maar een manege in een woonwijk. Ik heb meer begrip gekregen voor de bewoners van de Wallen en de overlast die zij moeten ondergaan. Ook al was dit maar drie dagen.

Henk Clements, Amsterdam

‘Treed keihard op tegen geweld’

Bent u het ook zo zat, al dat geweld? Voetbalgeweld, geweld tegen hulpverleners, politie, ambtenaren, politici, enzovoorts. Willekeurige personen die worden neergestoken. Kunnen we nu eens niet keihard optreden?! Geen taakstraf meer. En wie zich beroept op zijn zwijgrecht, mag dertig jaar zwijgen in de gevangenis.

J.M. Wolzak, Weesp

‘Zet een hek om de Wallen’

Het past wel in het plaatje van burgemeester Halsema om Amsterdam minder aantrekkelijk te maken voor toeristen. Huomo Natura Magistra? Hek erom, in de zig-zag rij, betalen aan de kassa, verboden meegebrachte etenswaren te nuttigen.

Dirk Roosendaal, Enkhuizen