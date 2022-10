Opinie: ‘Ondragelijk hoe de minister met adoptieslachtoffers omgaat’

Volgens Dilani Butink heeft de Nederlandse overheid te weinig gedaan om gesjoemel met adopties te voorkomen. Beeld MARCO DE SWART/ANP

Minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) is vorige week in cassatie gegaan in de zaak van Dilani Butink. Zij is in 1992 geadopteerd uit Sri Lanka. Ze spande een zaak tegen de overheid aan omdat ze door misstanden bij haar adoptie niet weet wie haar biologische ouders zijn.

Ik ben geadopteerd uit Brazilië en heb hetzelfde meegemaakt. Vorig jaar november werd de staat in mijn zaak veroordeeld. Dat gebeurde nadat de staat excuses had aangeboden na een vernietigend rapport over interlandelijke adoptiemisstanden. In juli dit jaar werd de staat ook in de zaak van Dilani veroordeeld.

De staat heeft onrechtmatig jegens ons gehandeld. Dat weerhield de staat er niet van tegen mij in beroep te gaan. De minister gaf ons echter hoop dat hij niet zou blijven doorprocederen: in een brief aan de Kamer kondigde hij deze zomer aan dat ‘gepoogd zal worden een procedure te voorkomen door te schikken wanneer sprake is van onrechtmatig handelen van de staat’.

Tijdens het commissiedebat dat daarop volgde zegde hij toe ‘goed naar onze zaken te kijken, omdat hij piëteit wilde tonen voor het extra leed dat hij ons zou aandoen door tegen ons in beroep te gaan’. Vervolgens weigerde de minister mijn naam uit te spreken en beweerde hij dat hij niets over mijn individuele zaak mocht zeggen omdat die onder de rechter was.

Desalniettemin heeft hij precies gedaan wat hij naar eigen zeggen niet mag doen. De minister heeft een brief over Dilani’s zaak aan de Kamer gestuurd om te justificeren dat de staat tegen haar blijft doorprocederen vanwege fundamentele rechtsvragen.

Erkenning

Ik ben verbijsterd over de gang van zaken. De minister weigert verantwoordelijkheid te nemen en procedeert Dilani en mij kapot: een rechtszaak kan na een uitspraak van de Hoge Raad nog twee, of zelfs drie keer voor nieuwe rechters komen. Dat gaat nog jaren duren. Hoe moeten wij dat volhouden en hoe moeten wij dat bekostigen?

Ik herinner de minister aan de woorden die hij eerder dit jaar in een brief aan de Kamer schreef over de Meerjarenagenda Slachtofferbeleid. ‘Slachtoffers van criminaliteit hebben niet gevraagd om slachtoffer te worden. Slachtofferschap heeft vaak een grote en soms een blijvende impact op hun leven. Erkenning van slachtofferschap en ondersteuning van slachtoffers bij het te boven komen van de gevolgen vormt dan ook de basis van mijn beleid. Die erkenning geef ik door slachtoffers een stevige positie in het recht te geven, door hen waar nodig te beschermen en hen te ondersteunen op de weg naar herstel.’

Daarom verzoek ik de minister zijn eigen woorden in de praktijk te brengen en een voorstel te doen dat het mogelijk maakt dat wij deze ondragelijke situatie kunnen volhouden op weg naar herstel.

Patrick Noordoven werd illegaal geadopteerd in Brazilië en wijdde zijn onderzoeksmaster rechtswetenschappen aan interlandelijke adoptie en het recht op identiteit.